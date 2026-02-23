logo_ukra

Скільки ще Україна зможе відбивати масовані удари РФ: озвучено вкрай тривожну заяву
НОВИНИ

Скільки ще Україна зможе відбивати масовані удари РФ: озвучено вкрай тривожну заяву

За словами Дмитра Жмайла, Україна має обмежений запас ракет, зокрема для ЗРК «Бук», який не можна вважати великим

23 лютого 2026, 09:50
Автор:
Клименко Елена

Постачання ракет для української протиповітряної оборони дещо покращилося після надходження нової партії від міжнародних партнерів, однак експерти застерігають, що запасів може не вистачити для стабільного захисту до кінця зими. Таку оцінку в ефірі "Українського радіо" дав директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Скільки ще Україна зможе відбивати масовані удари РФ: озвучено вкрай тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нині Україна активно шукає альтернативні методи перехоплення ворожих цілей, щоб економно використовувати дорогі ракети. Очікується, що незабаром надійдуть ракети PAC-3, які здатні збивати балістичні снаряди, що значно посилить оборонний потенціал.

Жмайло зазначив, що Україна вже має певний запас ракет для зенітних ракетних комплексів "Бук", але його обсяг не можна вважати великим. Він підкреслив, що хоча партії допомоги надходять, логістика постачань дуже нестабільна. На процес впливають різні фактори, зокрема міжнародні переговори, під час яких партнери можуть затримувати боєприпаси до певних зустрічей.

Аналітик також розповів, що Сили оборони України активно розвивають нові методи збивання дронів-камікадзе "Шахед" за допомогою дешевших рішень, зокрема дронів-перехоплювачів. Крім того, продовжується модернізація авіації та зенітних систем, а також впровадження лазерної зброї для ефективнішого захисту критично важливих об’єктів.

"Чи достатньо в нас ракет? Ні. Чи вистачить їх, щоб протриматися до кінця зими? Це відкрите питання. Але ситуація явно краща, ніж кілька тижнів тому", – підсумував Жмайло.

Як вже писали "Коментарі", військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія планує повністю захопити Запорізьку область у межах її адміністративних кордонів. За його словами, стратегічною метою є оточення міста Запоріжжя, щоб витіснити звідти українські війська. 



