Сколько еще Украина сможет отбивать массированные удары РФ: озвучено крайне тревожное заявление
Сколько еще Украина сможет отбивать массированные удары РФ: озвучено крайне тревожное заявление

По словам Дмитрия Жмайла, у Украины есть ограниченный запас ракет, в частности для ЗРК «Бук», который нельзя считать большим.

23 февраля 2026, 09:50
Автор:
Клименко Елена

Поставки ракет для украинской противовоздушной обороны несколько улучшились после поступления новой партии от международных партнеров, однако эксперты предостерегают, что запасов может не хватить для стабильной защиты до конца зимы. Такую оценку в эфире Украинского радио дал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Сколько еще Украина сможет отбивать массированные удары РФ: озвучено крайне тревожное заявление

По его словам, сейчас Украина активно ищет альтернативные методы перехвата враждебных целей, чтобы экономно использовать дорогостоящие ракеты. Ожидается, что в скором времени поступят ракеты PAC-3, способные сбивать баллистические снаряды, что значительно усилит оборонный потенциал.

Жмайло отметил, что у Украины уже есть определенный запас ракет для зенитных ракетных комплексов "Бук", но его объем нельзя считать большим. Он подчеркнул, что хотя партии помощи поступают, логистика поставок очень нестабильна. На процесс влияют разные факторы, в частности международные переговоры, в ходе которых партнеры могут задерживать боеприпасы до определенных встреч.

Аналитик также рассказал, что Силы обороны Украины активно развивают новые методы сбивания дронов-камикадзе "Шахед" с помощью более дешевых решений, в частности дронов-перехватчиков. Кроме того, продолжается модернизация авиации и зенитных систем, а также внедрение лазерного оружия для более эффективной защиты критически важных объектов.

"Достаточно ли у нас ракет? Нет. Хватит ли их, чтобы продержаться до конца зимы? Это открытый вопрос. Но ситуация явно лучше, чем несколько недель назад", – подытожил Жмайло.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия планирует полностью захватить Запорожскую область в пределах ее административных границ. По его словам, стратегической целью является оцепление города Запорожья, чтобы вытеснить оттуда украинские войска.



