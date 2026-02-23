Путін готує небезпечний наступ на обласний центр України у 2026 році: озвучено тривожний сценарій

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія планує повністю захопити Запорізьку область у межах її адміністративних кордонів. За його словами, стратегічною метою є оточення міста Запоріжжя, щоб витіснити звідти українські війська. На відміну від 2022 року, коли Росія застосовувала масовану артилерію для руйнування міст і їхнього наступного захоплення, нині її сили не дозволяють здійснити прямий штурм великого міста. Тому головною тактикою буде блокада та оточення Запоріжжя, що дозволить контролювати місто без прямого захоплення.

Фото: з відкритих джерел

За оцінкою Жданова, Росії потрібне Запоріжжя в першу чергу як адміністративний центр області, яку Путін офіційно включив до російської конституції, а також як важливий промисловий вузол. Крім того, Москва прагне створити "буферну зону" на територіях, які прагне контролювати. Прикладом цього є часткове захоплення Харківської та Дніпропетровської областей. На Дніпропетровщині російські війська поки обмежуються блокуванням доріг до Запоріжжя, але не відмовляються від планів утримувати ці території.

Запорізька область має стратегічне значення для Росії, оскільки через нього проходить сухопутний коридор до Криму. Це унеможливлює постачання з українських Дніпропетровської та Кіровоградської областей основними видами озброєння до Бердянська, Маріуполя чи Перекопу. Росія також розбудовує транспортну інфраструктуру: будує автомагістралі та залізницю від Ростова до Криму; потяги вже курсують, автодорога ще будується. Крім того, захоплення Запоріжжя для Путіна є виконанням власної конституційної норми РФ, яка формально зобов’язує контролювати цю територію.

