Путин готовит опасное наступление на областной центр Украины в 2026 году: озвучен тревожный сценарий

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Россия планирует полностью захватить Запорожскую область в пределах ее административных границ. По его словам, стратегической целью является оцепление города Запорожья, чтобы вытеснить оттуда украинские войска. В отличие от 2022 года, когда Россия применяла массированную артиллерию для разрушения городов и их последующего захвата, сейчас ее силы не позволяют совершить прямой штурм большого города. Поэтому главной тактикой будет блокада и оцепление Запорожья, что позволит контролировать город без прямого захвата.

Фото: из открытых источников

По оценке Жданова, России нужно Запорожье в первую очередь как административный центр области, которую Путин официально включил в российскую конституцию, а также как важный промышленный узел. Кроме того, Москва стремится создать "буферную зону" на территориях, которые стремится контролировать. Примером этого является частичный захват Харьковской и Днепропетровской областей. В Днепропетровской области российские войска пока ограничиваются блокировкой дорог в Запорожье, но не отказываются от планов удерживать эти территории.

Запорожская область имеет стратегическое значение для России, поскольку через него проходит сухопутный коридор в Крым. Это делает невозможным поставки из украинских Днепропетровской и Кировоградской областей основными видами вооружения в Бердянск, Мариуполь или Перекоп. Россия также строит транспортную инфраструктуру: строит автомагистрали и железную дорогу от Ростова до Крыма; поезда уже курсируют, автодорога еще строится. Кроме того, захват Запорожья для Путина является исполнением собственной конституционной нормы РФ, формально обязывающей контролировать эту территорию.

