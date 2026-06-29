Скільки ще триватиме війна в Україні: у розвідці ЄС засмутили похмурим прогнозом

Росія й надалі залишається головною загрозою для безпеки Європи, а війна проти України може затягнутися ще на кілька років. Таку оцінку висловив керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.

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На думку очільника польської розвідки, Кремль готовий жертвувати внутрішнім розвитком країни заради продовження бойових дій. За його словами, російське керівництво здатне відмовитися від економічного зростання, інвестицій і підвищення рівня життя населення, але не припинить війну, оскільки вважає її стратегічним пріоритетом.

"Росія може продовжувати вести війну ще кілька років. На мою думку, Кремль може відмовитися від усього, що має — добробуту власного населення, інвестицій, покращення адміністративної діяльності та внутрішньої ситуації — але він не відмовиться від війни з Україною", — зазначив Шота.

Він наголосив, що початкові розрахунки Москви виявилися помилковими. Російське керівництво очікувало швидкої перемоги, однак зіткнулося із сильним українським опором і масштабною підтримкою Києва з боку західних партнерів, зокрема Польщі.

За словами Шоти, додатковою проблемою для Кремля стало те, що російська влада від самого початку назвала вторгнення "спеціальною військовою операцією". На його думку, офіційне визнання війни означало б для Путіна фактичне визнання власних прорахунків і політичної поразки.

Керівник польської розвідки також зазначив, що президент РФ опинився у складному становищі. Він не може легко завершити війну, оскільки змушений демонструвати російському суспільству образ переможця. Водночас можливостей досягти такого результату стає дедалі менше, що, на думку Шоти, може підштовхувати Кремль до більш ризикованих і непередбачуваних рішень.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри дедалі складнішу економічну ситуацію, зростання військових втрат і регулярні удари по стратегічних об'єктах, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нинішній період є важливим етапом для країни та має позитивні наслідки. Таку заяву він зробив 28 червня під час з'їзду партії "Єдина Росія".