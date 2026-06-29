Путін прямим текстом визнав страшну катастрофу у РФ: диктатор шокував порадою

Попри дедалі складнішу економічну ситуацію, зростання військових втрат і регулярні удари по стратегічних об'єктах, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нинішній період є важливим етапом для країни та має позитивні наслідки. Таку заяву він зробив 28 червня під час з'їзду партії "Єдина Росія".

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Під час виступу глава Кремля фактично визнав, що Росія переживає непрості часи. Водночас він закликав громадян не сприймати труднощі як поразку, а розглядати їх як можливість для консолідації суспільства.

"Ми проходимо через важкий етап, але він нас багато чого навчив. Дозволив усвідомити важливість істинного патріотизму", – заявив Путін.

Він також стверджував, що головною силою Росії нібито завжди була єдність народу, яка, за його словами, викликає занепокоєння у противників країни. Путін запевнив, що, попри всі виклики, Росія має достатньо ресурсів і політичної волі, аби протистояти зовнішньому тиску.

Під час виступу російський лідер також згадав далекобійні удари України, назвавши їх "терористичними", та розкритикував західні санкції. Він намагався переконати аудиторію, що економічні проблеми Росії пов'язані насамперед із діями інших держав, а не з наслідками розв'язаної Кремлем війни.

Крім того, Путін пообіцяв забезпечити безпеку країни та її громадян, хоча не пояснив, якими саме кроками планує цього досягти. Також він заявив, що російська економіка нібито зможе вийти на новий технологічний рівень у ключових галузях.

Водночас економічні показники свідчать про зростання фінансового навантаження на Росію. Значні витрати на війну та скорочення доходів від експорту енергоносіїв негативно впливають на державний бюджет. За офіційними даними, за перші п'ять місяців 2026 року надходження від нафти й газу виявилися приблизно на 30% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ. Протягом 28 червня та в ніч на 29 червня під вогневе ураження потрапили ключові логістичні об'єкти, склади та пункти управління противника. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.