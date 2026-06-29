Логістика РФ під страшним ударом: ЗСУ уразили стратегічні мости і склади окупантів

Українські Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ. Протягом 28 червня та в ніч на 29 червня під вогневе ураження потрапили ключові логістичні об'єкти, склади та пункти управління противника. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Одними з головних цілей операції стали транспортні артерії, які російські війська використовують для забезпечення своїх підрозділів. Українські військові завдали ударів по автомобільному мосту поблизу Новоазовська на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по двох залізничних мостах у Луганській області.

У Генштабі зазначили, що саме через ці об'єкти окупанти здійснювали перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Остаточні результати ударів наразі уточнюються.

Крім транспортної інфраструктури, українські захисники уразили склад матеріально-технічних ресурсів противника поблизу Новосвітлівки на Луганщині. Також під удари потрапили три пункти управління безпілотними системами російської армії, розташовані в районах Гуляйполя Запорізької області, Бахмута на Донеччині та Тьоткіного в Курській області Росії.

Окремою ціллю став пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки.

Після додаткової перевірки Генеральний штаб також підтвердив успішне ураження двох об'єктів військового зв'язку в Московській області, ударів по яких було завдано 26 червня. За наявною інформацією, одна будівля була повністю знищена, а інша отримала серйозні пошкодження та частково зруйнована.

У Генштабі наголосили, що українські військові й надалі проводитимуть операції, спрямовані на руйнування систем управління, логістичних маршрутів і тилового забезпечення російських окупаційних військ, що має послабити їхні бойові можливості.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Міністерстві оборони Нідерландів вважають, що після завершення війни проти України Росія може змінити фокус своєї агресивної політики та створити нові ризики для держав-членів НАТО. Такий висновок міститься у щорічній оборонній стратегії країни, про яку повідомляє видання NU.nl.