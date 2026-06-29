logo_ukra

BTC/USD

59806

ETH/USD

1582.66

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Логістика РФ під страшним ударом: ЗСУ уразили стратегічні мости і склади окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Логістика РФ під страшним ударом: ЗСУ уразили стратегічні мости і склади окупантів

Метою операції було завдати удару по військово-економічних ресурсах РФ і порушити шляхи постачання окупантів

29 червня 2026, 19:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські Сили оборони продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ. Протягом 28 червня та в ніч на 29 червня під вогневе ураження потрапили ключові логістичні об'єкти, склади та пункти управління противника. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Логістика РФ під страшним ударом: ЗСУ уразили стратегічні мости і склади окупантів

Фото: з відкритих джерел

Одними з головних цілей операції стали транспортні артерії, які російські війська використовують для забезпечення своїх підрозділів. Українські військові завдали ударів по автомобільному мосту поблизу Новоазовська на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по двох залізничних мостах у Луганській області.

У Генштабі зазначили, що саме через ці об'єкти окупанти здійснювали перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Остаточні результати ударів наразі уточнюються.

Крім транспортної інфраструктури, українські захисники уразили склад матеріально-технічних ресурсів противника поблизу Новосвітлівки на Луганщині. Також під удари потрапили три пункти управління безпілотними системами російської армії, розташовані в районах Гуляйполя Запорізької області, Бахмута на Донеччині та Тьоткіного в Курській області Росії.

Окремою ціллю став пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки.

Після додаткової перевірки Генеральний штаб також підтвердив успішне ураження двох об'єктів військового зв'язку в Московській області, ударів по яких було завдано 26 червня. За наявною інформацією, одна будівля була повністю знищена, а інша отримала серйозні пошкодження та частково зруйнована.

У Генштабі наголосили, що українські військові й надалі проводитимуть операції, спрямовані на руйнування систем управління, логістичних маршрутів і тилового забезпечення російських окупаційних військ, що має послабити їхні бойові можливості.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Міністерстві оборони Нідерландів вважають, що після завершення війни проти України Росія може змінити фокус своєї агресивної політики та створити нові ризики для держав-членів НАТО. Такий висновок міститься у щорічній оборонній стратегії країни, про яку повідомляє видання NU.nl.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини