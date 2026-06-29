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Логистика РФ под страшным ударом: ВСУ поразили стратегические мосты и склады оккупантов

Целью операции было нанести удар по военно-экономическим ресурсам РФ и нарушить пути снабжения оккупантов.

29 июня 2026, 19:30
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Клименко Елена

Украинские Силы обороны продолжают системно наносить удары по военной инфраструктуре российских оккупационных войск. В течение 28 июня и ночью на 29 июня под огненное поражение попали ключевые логистические объекты, склады и пункты управления противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Логистика РФ под страшным ударом: ВСУ поразили стратегические мосты и склады оккупантов

Фото: из открытых источников

Одними из основных целей операции стали транспортные артерии, которые российские войска используют для обеспечения своих подразделений. Украинские военные нанесли удары по автомобильному мосту вблизи Новоазовска на временно оккупированной территории Донецкой области, а также по двум железнодорожным мостам в Луганской области.

В Генштабе отметили, что именно через эти объекты оккупанты осуществляли опрокидывание личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технического обеспечения. Окончательные результаты ударов уточняются.

Кроме транспортной инфраструктуры, украинские защитники поразили состав материально-технических ресурсов противника вблизи Новосветловки Луганской области. Также под удары попали три пункта управления беспилотными системами российской армии, расположенные в районах Гуляйполя Запорожской области, Бахмута Донецкой области и Теткиного в Курской области России.

Отдельной целью стал пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы русских войск в районе Великой Новоселки.

После дополнительной проверки Генеральный штаб также подтвердил успешное поражение двух объектов военной связи в Московской области, удары по которым были нанесены 26 июня. По имеющейся информации, одно здание было полностью уничтожено, а другое получило серьезные повреждения и частично разрушено.

В Генштабе отметили, что украинские военные и дальше будут проводить операции, направленные на разрушение систем управления, логистических маршрутов и тылового обеспечения российских оккупационных войск, что должно ослабить их боевые возможности.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Министерстве обороны Нидерландов считают, что после завершения войны против Украины Россия может изменить фокус своей агрессивной политики и создать новые риски для государств-членов НАТО. Такой вывод содержится в ежегодной оборонной стратегии страны, о которой сообщает издание NU.nl.



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