Несмотря на усложняющуюся экономическую ситуацию, рост военных потерь и регулярные удары по стратегическим объектам, российский диктатор Владимир Путин заявил, что нынешний период является важным этапом для страны и имеет положительные последствия. Такое заявление он сделал 28 июня на съезде партии "Единая Россия".

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Во время выступления глава Кремля фактически признал, что Россия переживает непростые времена. В то же время, он призвал граждан не воспринимать трудности как поражение, а рассматривать их как возможность для консолидации общества.

"Мы проходим через трудный этап, но он нас многому научил. Позволил осознать важность истинного патриотизма", – заявил Путин.

Он также утверждал, что главной силой России якобы всегда было единство народа, которое, по его словам, вызывает беспокойство у противников страны. Путин заверил, что, несмотря на все вызовы, у России есть достаточно ресурсов и политической воли, чтобы противостоять внешнему давлению.

Во время выступления российский лидер также упомянул дальнобойные удары Украины, назвав их "террористическими" и раскритиковал западные санкции. Он пытался убедить аудиторию, что экономические проблемы России связаны, прежде всего, с действиями других государств, а не с последствиями развязанной Кремлем войны.

Кроме того, Путин пообещал обеспечить безопасность страны и ее граждан, хотя не объяснил, какие именно шаги планирует этого достичь. Также он заявил, что российская экономика вроде бы сможет выйти на новый технологический уровень в ключевых отраслях.

В то же время, экономические показатели свидетельствуют о росте финансовой нагрузки на Россию. Значительные расходы на войну и сокращение доходов от экспорта энергоносителей оказывают негативное влияние на государственный бюджет. По официальным данным, за первые пять месяцев 2026 года поступления от нефти и газа оказались примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские Силы обороны продолжают системно наносить удары по военной инфраструктуре российских оккупационных войск. В течение 28 июня и ночью на 29 июня под огненное поражение попали ключевые логистические объекты, склады и пункты управления противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.