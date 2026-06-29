Россия продолжает оставаться главной угрозой безопасности Европы, а война против Украины может затянуться еще на несколько лет. Такую оценку высказал руководитель Агентства по внешней разведке Польши Павел Шота в интервью изданию Rzeczpospolita.

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По мнению главы польской разведки, Кремль готов жертвовать внутренним развитием страны ради продолжения боевых действий. По его словам, российское руководство способно отказаться от экономического роста, инвестиций и повышения уровня жизни населения, но не прекратит войну, поскольку считает ее стратегическим приоритетом.

"Россия может продолжать войну еще несколько лет. На мой взгляд, Кремль может отказаться от всего, что имеет — благосостояния собственного населения, инвестиций, улучшения административной деятельности и внутренней ситуации — но он не откажется от войны с Украиной", — отметил Шота.

Он подчеркнул, что первоначальные расчеты Москвы оказались ошибочными. Российское руководство ожидало скорой победы, однако столкнулось с сильным украинским сопротивлением и масштабной поддержкой Киева со стороны западных партнеров, в частности, Польши.

По словам Шоты, дополнительной проблемой для Кремля стало то, что российские власти изначально назвали вторжение "специальной военной операцией". По его мнению, официальное признание войны означало бы для Путина фактическое признание собственных просчетов и политическое поражение.

Руководитель польской разведки отметил, что президент РФ оказался в сложном положении. Он не может легко завершить войну, потому что вынужден демонстрировать российскому обществу образ победителя. В то же время, возможностей достичь такого результата становится все меньше, что, по мнению Шоты, может подталкивать Кремль к более рискованным и непредсказуемым решениям.

Портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на все более сложную экономическую ситуацию, рост военных потерь и регулярные удары по стратегическим объектам, российский диктатор Владимир Путин заявил, что нынешний период является важным этапом для страны и имеет положительные последствия. Такое заявление он сделал 28 июня на съезде партии "Единая Россия".