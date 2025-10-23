logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Скільки ще триватиме війна в Україні: генерал засмутив відвертим прогнозом
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки ще триватиме війна в Україні: генерал засмутив відвертим прогнозом

Європа посилює підтримку України, проте її промисловий потенціал поки що не здатен повністю впоратися з викликами сучасної війни.

23 жовтня 2025, 15:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Заході тривають дискусії щодо можливих варіантів завершення війни в Україні. Однак серед прогнозів звучать не лише оптимістичні оцінки, а й застереження про те, що конфлікт може затягнутися на тривалий час, заявив генерал-майор у відставці збройних сил Австралії Мік Раян.

За його словами, це важка тема для обговорення, адже кожен українець мріє про мир.

Скільки ще триватиме війна в Україні: генерал засмутив відвертим прогнозом

Війна в Україні. Фото: УНІАН

"На жаль, цілком можливо, що війна триватиме ще кілька років. Розумію, що це останнє, що хоче почути будь-яка українська мама, тато, чоловік чи дружина військового, або ті, хто щодня потерпає від цих жахливих нападів", — підкреслив Мік Раян. 

Він наголосив, що Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій і не здасться добровільно, тому його потрібно буде перемогти. Україна вже показала ефективний шлях до цього, але Захід не завжди надавав необхідну підтримку.

"Європа нарешті усвідомлює необхідність активізуватися і вже робить це. Багато європейських країн збільшують допомогу. Проте виробничі потужності Європи та США поки не відповідають викликам війни XXI століття", — зазначив генерал-майор. 

Він додав, що, хоча зараз ми чуємо про пробудження Європи, це лише початковий етап. Потрібен час, аби вона стала справді потужним і ефективним партнером у політичному, військовому та промисловому планах, здатним протистояти Росії.

Як вже писали "Коментарі", український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловив сумніви щодо реального застосування і ефективності вітчизняної високоточної ракети "Фламінго", особливо у контексті ударів по глибокому тилу Росії. Про це він розповів в ефірі КИЇВ24.



Джерело: https://24tv.ua/koli-mozhe-zavershitis-viyna-prognoz-generala-avstraliyi_n2939072
