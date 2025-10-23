Скільки ще триватиме війна в Україні: генерал засмутив відвертим прогнозом

На Заході тривають дискусії щодо можливих варіантів завершення війни в Україні. Однак серед прогнозів звучать не лише оптимістичні оцінки, а й застереження про те, що конфлікт може затягнутися на тривалий час, заявив генерал-майор у відставці збройних сил Австралії Мік Раян.



За його словами, це важка тема для обговорення, адже кожен українець мріє про мир.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

"На жаль, цілком можливо, що війна триватиме ще кілька років. Розумію, що це останнє, що хоче почути будь-яка українська мама, тато, чоловік чи дружина військового, або ті, хто щодня потерпає від цих жахливих нападів", — підкреслив Мік Раян.

Він наголосив, що Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій і не здасться добровільно, тому його потрібно буде перемогти. Україна вже показала ефективний шлях до цього, але Захід не завжди надавав необхідну підтримку.

"Європа нарешті усвідомлює необхідність активізуватися і вже робить це. Багато європейських країн збільшують допомогу. Проте виробничі потужності Європи та США поки не відповідають викликам війни XXI століття", — зазначив генерал-майор.

Він додав, що, хоча зараз ми чуємо про пробудження Європи, це лише початковий етап. Потрібен час, аби вона стала справді потужним і ефективним партнером у політичному, військовому та промисловому планах, здатним протистояти Росії.

Як вже писали "Коментарі", український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловив сумніви щодо реального застосування і ефективності вітчизняної високоточної ракети "Фламінго", особливо у контексті ударів по глибокому тилу Росії. Про це він розповів в ефірі КИЇВ24.