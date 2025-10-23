Удари "Фламінго" по Москві можуть залишитися лише обіцянками: названо несподівану причину

Український військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловив сумніви щодо реального застосування і ефективності вітчизняної високоточної ракети "Фламінго", особливо у контексті ударів по глибокому тилу Росії. Про це він розповів в ефірі КИЇВ24.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, існує суттєва різниця між заявленими характеристиками "Фламінго" — дальність польоту до 3000 км і бойова частина вагою 1100 кг, що значно перевищує показники відомої ракети "Томагавк" — та реальними результатами застосування на полі бою.

"Ми не бачимо жодних підтверджень використання „Фламінго“ під час ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Якщо ракета дійсно має дальність 3000 кілометрів, де ж масштабні блекаути у великих містах? Зараз блекаути спостерігаються тільки в прикордонних з Україною регіонах: Воронезькій, Брянській і Білгородській областях. Ймовірно, це наслідок застосування HIMARS або модернізованих систем С-200. Однак „Фламінго“ повинна дістати до Санкт-Петербурга або Москви без особливих проблем", — зауважив Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що для того, аби залучити інвесторів і потенційних покупців, потрібні реальні дані про ефективність "Фламінго", а не лише рекламні матеріали.

"Заявлена дальність ураження у 3000 кілометрів і бойова частина вагою 1100 кг дійсно привабливі порівняно з „Томагавком“, який має дальність близько 1600 км і бойову частину приблизно 500 кг. Це створює позитивний імідж для інвесторів і замовників. Проте реальне застосування є ключовим фактором для довіри та підтримки", — додав аналітик.

