Удары "Фламинго" по Москве могут остаться только обещаниями: названа неожиданная причина

Украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев выразил сомнения в реальном применении и эффективности отечественной высокоточной ракеты "Фламинго", особенно в контексте ударов по глубокому тылу России. Об этом он рассказал в эфире КИЕВ24.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, существует существенная разница между заявленными характеристиками "Фламинго" — дальностью полета до 3000 км и боевой частью весом 1100 кг, что значительно превышает показатели известной ракеты "Томагавк" — и реальными результатами применения на поле боя.

"Мы не видим никаких подтверждений использования „Фламинго“ при ударах по энергетической инфраструктуре России. Если ракета действительно имеет дальность 3000 километров, где масштабные блекауты в больших городах? Сейчас блекауты наблюдаются только в приграничных с Украиной регионах: Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Вероятно, это результат применения HIMARS или модернизированных систем С-200. Однако "Фламинго" должна добраться до Санкт-Петербурга или Москвы без особых проблем", — отметил Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что для того, чтобы привлечь инвесторов и потенциальных покупателей нужны реальные данные об эффективности "Фламинго", а не только рекламные материалы.

"Заявленная дальность поражения в 3000 километров и боевая часть весом 1100 кг действительно привлекательны по сравнению с „Томагавком“, имеющим дальность около 1600 км и боевую часть примерно 500 кг. Это создает положительный стиль для инвесторов и заказчиков. Однако реальное применение является ключевым фактором доверия и поддержки", — добавил аналитик.

