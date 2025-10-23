Сколько еще будет продолжаться война в Украине: генерал расстроил откровенным прогнозом

На Западе продолжаются дискуссии о возможных вариантах завершения войны в Украине. Однако среди прогнозов звучат не только оптимистичные оценки, но и оговорки о том, что конфликт может затянуться на длительное время, заявил генерал-майор в отставке вооруженных сил Австралии Мик Райан.



По его словам, это трудная тема для обсуждения, ведь каждый украинец мечтает о мире.

Война в Украине. Фото: УНИАН

" К сожалению, вполне возможно, что война будет продолжаться еще несколько лет. Понимаю, что это последнее, что хочет услышать любая украинская мама, папа, муж или жена военного, или те, кто ежедневно страдает от этих ужасных нападений " , — подчеркнул Мик Райан.

Он подчеркнул, что Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций и не сдастся добровольно, поэтому его нужно будет победить. Украина уже показала эффективный путь к этому, но Запад не всегда оказывал необходимую поддержку.

" Европа наконец-то осознает необходимость активизироваться и уже делает это. Многие европейские страны увеличивают помощь. Однако производственные мощности Европы и США пока не соответствуют вызовам войны XXI века " , — отметил генерал-майор.

Он добавил, что хотя сейчас мы слышим о пробуждении Европы, это лишь начальный этап. Нужно время, чтобы оно стало действительно мощным и эффективным партнером в политическом, военном и промышленном планах, способным противостоять России.

Как уже писали "Комментарии", украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев выразил сомнения в реальном применении и эффективности отечественной высокоточной ракеты "Фламинго", особенно в контексте ударов по глубокому тылу России. Об этом он рассказал в эфире КИЕВ24.