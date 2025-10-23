logo

BTC/USD

109270

ETH/USD

3864.98

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько еще будет продолжаться война в Украине: генерал расстроил откровенным прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько еще будет продолжаться война в Украине: генерал расстроил откровенным прогнозом

Европа усугубляет поддержку Украины, однако ее промышленный потенциал пока не способен полностью справиться с вызовами современной войны.

23 октября 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Западе продолжаются дискуссии о возможных вариантах завершения войны в Украине. Однако среди прогнозов звучат не только оптимистичные оценки, но и оговорки о том, что конфликт может затянуться на длительное время, заявил генерал-майор в отставке вооруженных сил Австралии Мик Райан.

По его словам, это трудная тема для обсуждения, ведь каждый украинец мечтает о мире.

Сколько еще будет продолжаться война в Украине: генерал расстроил откровенным прогнозом

Война в Украине. Фото: УНИАН

" К сожалению, вполне возможно, что война будет продолжаться еще несколько лет. Понимаю, что это последнее, что хочет услышать любая украинская мама, папа, муж или жена военного, или те, кто ежедневно страдает от этих ужасных нападений " , — подчеркнул Мик Райан.

Он подчеркнул, что Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций и не сдастся добровольно, поэтому его нужно будет победить. Украина уже показала эффективный путь к этому, но Запад не всегда оказывал необходимую поддержку.

" Европа наконец-то осознает необходимость активизироваться и уже делает это. Многие европейские страны увеличивают помощь. Однако производственные мощности Европы и США пока не соответствуют вызовам войны XXI века " , — отметил генерал-майор.

Он добавил, что хотя сейчас мы слышим о пробуждении Европы, это лишь начальный этап. Нужно время, чтобы оно стало действительно мощным и эффективным партнером в политическом, военном и промышленном планах, способным противостоять России.

Как уже писали "Комментарии", украинский военный аналитик Дмитрий Снегирев выразил сомнения в реальном применении и эффективности отечественной высокоточной ракеты "Фламинго", особенно в контексте ударов по глубокому тылу России. Об этом он рассказал в эфире КИЕВ24.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/koli-mozhe-zavershitis-viyna-prognoz-generala-avstraliyi_n2939072
Теги:

Новости

Все новости