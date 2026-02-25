Скільки ще може тривати війна: чи підкосять РФ проблеми з економікою

Україна вступила на п'ятий рік повномасштабної війни з Росією. При цьому європейські чиновники вважають, що війна в Україні триватиме ще щонайменше 1-3 роки. Хоча насправді щось прогнозувати тут надзвичайно складно. Скільки може тривати війна? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Війна Росії проти України триває з 2014 року

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук розповів в інтерв'ю "24 Каналу", що робити прогнози щодо завершення війни – невдячна справа. Максимум, що можна більш-менш точно припустити, що відбуватиметься за кілька місяців.

За словами Лакійчука, війна Росії проти України триває з 2014 року. Мало хто тоді міг спрогнозувати, що за 8 років розпочнеться повномасштабна війна. Тому й складно зараз сприймати будь-які прогнози щодо завершення війни.

"На початку повномасштабної війни говорили, що Україна впаде за три тижні. Але тримаємось. Можемо зараз спрогнозувати, що очікує найближчими місяцями. Судячи з боїв на лінії фронту та наявних резервів у ворога, можемо сказати, що найближчими місяцями Росія не збирається припиняти війну", – сказав Лакійчук.

На його думку, швидше за все, ворог знову назбирає ресурси, щоб продовжити свою стратегічну наступальну операцію вже навесні чи влітку. Тому, ймовірно, найближчими 6-9 місяцями війна в Україні триватиме.

Чекати, що економічні проблеми самі собою змінять курс Москви, не варто

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець пояснив, що нинішня активність навколо переговорів скоріше має політичний характер. На його думку, за поточного розвитку подій варто готуватися до тривалого протистояння.

"За консервативним сценарієм війна може тривати ще мінімум півтора – два роки. Це не оптимістичний прогноз, але його слід сприймати тверезо – як оцінку, що базується на поточних тенденціях на фронті та в економіці супротивника", – вважає Березовець.

Саме тому, підсумував він, українцям важливо готуватися до тривалого протистояння, а не чекати швидких рішень. Кремль не переглянув своїх ключових вимог", – наголосив експерт.

При цьому Тарас Березовець вважає, що економічний тиск зараз є одним із ключових ризиків для Росії.

"У Росії вже на офіційному рівні визнають складну економічну ситуацію: зростає інфляція, затримуються виплати у регіонах, скорочуються соціальні програми та інвестиції. Водночас це не означає швидкого краху системи чи автоматичного завершення війни", – наголосив Березовець.

За його словами, навіть у разі поглиблення економічної кризи, Кремль має історичний досвід функціонування в умовах жорсткої економії. І Росія, і Радянський Союз минулого продовжували агресивну політику, незважаючи на серйозні внутрішні труднощі. Тому очікувати, що економічні проблеми самі собою змінять курс Москви, не варто.

