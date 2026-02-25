Сколько еще может длиться война: подкосят ли РФ проблемы с экономикой

Украина вступила в пятый год полномасштабной войны с Россией. При этом европейские чиновники считают, что война в Украине продлится еще минимум 1-3 года. Хотя на самом деле прогнозировать что-то тут чрезвычайно сложно. Сколько еще может длиться война? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Война России против Украины продолжается с 2014 года

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал в интервью "24 Каналу", что делать прогнозы относительно завершения войны – неблагодарное дело. Максимум, что можно более-менее точно предположить, что будет происходить через несколько месяцев.

По словам Лакийчука, война России против Украины продолжается с 2014 года. Мало кто тогда мог спрогнозировать, что через 8 лет начнется полномасштабная война. Поэтому и сложно сейчас воспринимать любые прогнозы относительно завершения войны.

"В начале полномасштабной войны говорили, что Украина упадет за 3 недели. Но держимся. Можем сейчас спрогнозировать, что ожидает в ближайшие месяцы. Судя по боям на линии фронта и имеющихся резервов у врага, можем сказать, что в ближайшие месяцы Россия не собирается прекращать войну", – сказал Лакийчук.

По его мнению, скорее всего, враг снова насобирает ресурсы, чтобы продолжить свою стратегическую наступательную операцию уже весной или летом. Поэтому, вероятно, что в ближайшие 6-9 месяцев война в Украине будет продолжаться.

Ожидать, что экономические проблемы сами по себе изменят курс Москвы, не стоит

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец объяснил, что нынешняя активность вокруг переговоров скорее носит политический характер. По его мнению, при текущем развитии событий стоит готовиться к длительному противостоянию.

"По консервативному сценарию война может длиться еще минимум полтора – два года. Это не оптимистичный прогноз, но его следует воспринимать трезво – как оценку, базирующуюся на текущих тенденциях на фронте и в экономике противника", – считает Березовец.

"Именно поэтому, подытожил он, украинцам важно готовиться к длительному противостоянию, а не ждать быстрых решений. Кремль не пересмотрел своих ключевых требований", – отметил эксперт.

При этом Тарас Березовец считает, что экономическое давление сейчас является одним из ключевых рисков для России

"В России уже на официальном уровне признают сложную экономическую ситуацию: растет инфляция, задерживаются выплаты в регионах, сокращаются социальные программы и инвестиции. В то же время это не означает быстрого краха системы или автоматического завершения войны", – подчеркнул Березовец.

По его словам, даже в случае углубления экономического кризиса Кремль имеет исторический опыт функционирования в условиях жесткой экономии. И Россия, и Советский Союз в прошлом продолжали агрессивную политику, несмотря на серьезные внутренние трудности. Поэтому ожидать, что экономические проблемы сами по себе изменят курс Москвы, не стоит.

