Скільки росіян опинилися в українському полоні: вперше названо офіційні цифри

Проект "Хочу жити" вперше опублікував статистику щодо взятих в полон російських загарбників.

Російські військові в полоні. Фото: з відкритих джерел

За час повномасштабного вторгнення РФ українські військові полонили понад 10 тисяч російських окупантів.

Щороку число росіян, які здаються в полон, зростає. Зокрема, за неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом.

"У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців зс рф, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. Із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський. Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області", — йдеться у повідомленні проекту.

Характерно, що у 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців, які потрапили в полон. Щотижня двоє-троє полонених виявляються завербованими громадянами інших країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні є іноземними найманцями з 40 країн світу.

Проект "Хочу жити" також наводить дані, що характеризують типового російського військовополоненого:

- 83% – рядовий склад.

- 13% – сержанти.

- Майже 3% – офіцери.

- Вік – від 18 до 65 років.

- Близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК).

- 19% – мобілізовані.

- Майже 5% – строковики.

"Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства. Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше", — йдеться у публікації.

За даними української сторони, сотні російських військових потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

На цей час у межах обмінів до РФ повернули трохи більше ніж 6 тисяч військовополонених, понад половину з них – у 2025 році. При цьому відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти після того, як їх повторно відправили на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.

"Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців рф для обміну не запитує. Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", — додає проект "Хочу жити".

Як повідомляв портал "Коментарі", Збройні сили України нещодавно взяли в полон 36-річного легкоатлета з Кенії Еванса Кібета, якого росіяни обманом втягнули у війну проти України. За словами Кібета, через фінансові труднощі він шукав можливість заробітку за кордоном.