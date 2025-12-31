Сколько россиян оказались в украинском плену: впервые названы официальные цифры

Проект "Хочу жить" впервые опубликовал статистику по поводу взятых в плен российских захватчиков.

Российские военные в плену. Фото: из открытых источников

За время полномасштабного вторжения РФ украинские военные пленили более 10 тысяч российских окупантов.

Каждый год число россиян, которые сдаются в плен, растет. В частности, за неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе.

"В среднем еженедельно сдаются от 60 до 90 военнослужащих из России, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский. Больше всего пленных были взяты в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области", — говорится в сообщении проекта.

Характерно, что в 2025 году резко возросло количество попавших в плен иностранных наемников. Еженедельно двое-трое пленных оказываются завербованными гражданами других стран. В общей сложности почти 7% всех российских военнопленных в Украине являются иностранными наемниками из 40 стран мира.

Проект "Хочу жить" также приводит данные, характеризующие типичного российского военнопленного:

- 83% – рядовой состав.

- 13% – сержанты.

- Почти 3% – офицеры.

- Возраст – от 18 до 65 лет.

- Около 76% – контрактники (включая завербованные в тюрьмы и ПИК).

- 19% – мобилизованные.

- Почти 5% – срочники.

"О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего – за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства. Только 7% имеют высшее образование, в то время как 30% не окончили даже школу. До войны 38% были безработными. Почти у половины есть дети, в том числе в 8% – трое и более", — говорится в публикации.

По данным украинской стороны, сотни российских военных попали в плен с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, диабетом и психическими расстройствами.

К настоящему времени в рамках обменов в РФ вернули чуть более 6 тысяч военнопленных, более половины из них – в 2025 году. При этом известно как минимум о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести после того, как их повторно отправили на фронт. Четверо российских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз.

"Россия в первую очередь забирает из плена этнических россиян без тяжелых ранений и с коротким сроком пребывания в плену. Иностранных наемников России для обмена не запрашивает. Тысячи военнопленных армии России, в том числе раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине. Россия уже четвертый год отказывается от обмена по принципу "всех на всех", – добавляет проект "Хочу жить".

Как сообщал портал "Комментарии", Вооруженные силы Украины недавно взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении Эванса Кибета, которого россияне обманом втянули в войну против Украины. По словам Кибета, из-за финансовых трудностей он искал возможность заработка за границей.