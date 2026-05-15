"Скільки росіян гине": затята пропагандистка, яка оспівувала війну Путіна, заявила про катастрофу

Російська Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова почала змінювати тон публічних заяв щодо війни проти України, фактично визнаючи масштабні ризики подальшої ескалації. В ефірі радіостанції "Супутник" вона заявила, що обговорення можливої масової мобілізації в російському військовому командуванні може призвести до серйозних наслідків для держави-агресора.

За її словами, ідея залучення мільйонів людей виглядає нереалістичною з огляду на брак озброєння та організаційних можливостей. Вона поставила риторичні питання щодо забезпечення такого мобілізаційного ресурсу.

"Якщо можна мобілізувати п’ять мільйонів осіб – в нас зброя для них є? І чи потрібно взагалі їх мобілізовувати, бо якщо ми надалі витрачтимемо людський ресурс, заганяючи під дрони тисячі людей... для чого? Щоб вони просто загинули? Скільки росіян гине: і каліки, і безвісти зниклі", – заявила Кашеварова.

Таким чином, навіть частина російських пропагандистів починає публічно визнавати високі втрати та проблеми з комплектуванням армії. За даними антивоєнного Telegram-каналу "Сеятель ветра", у середовищі Z-блогерів і так званих воєнкорів дедалі частіше лунає критика щодо потенційної нової хвилі мобілізації. Вони стверджують, що у разі її проведення мобілізовані можуть зіткнутися з гострим дефіцитом озброєння, техніки та досвідченого командного складу.

Водночас у російському інформаційному просторі посилюється внутрішня напруга через військові невдачі. Один із головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов також змушений був визнати проблеми в системі оборони, зокрема у сфері протиповітряної безпеки. Він заявив, що Україна змогла вибудувати ефективну систему виявлення повітряних загроз, тоді як у Росії подібні механізми залишаються недостатньо розвиненими.

"Коментарі" вже писали, що у Росії продовжують емоційно реагувати на події навколо святкування 9 травня. Після проведення параду на Красній площі, який цього року пройшов у значно скромнішому форматі, у Москві почали говорити про нібито спроби України та "зовнішніх сил" зірвати пам'ятні заходи за межами РФ.