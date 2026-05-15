У Росії продовжують емоційно реагувати на події навколо святкування 9 травня. Після проведення параду на Красній площі, який цього року пройшов у значно скромнішому форматі, у Москві почали говорити про нібито спроби України та "зовнішніх сил" зірвати пам’ятні заходи за межами РФ.

Зокрема речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Київ та так званих "закордонних провокаторів" у перешкоджанні проведенню акцій до Дня перемоги в інших країнах. Окремо представниця російського зовнішньополітичного відомства згадала українську діаспору, назвавши її організатором таких дій.

Також Захарова заявила про нібито кампанію проти акції "Безсмертний полк", яку в Росії традиційно використовують як один із символів святкування 9 травня. Вона наполягала, що ця ініціатива є "народною", а не організованою владою.

Водночас цьогорічний парад у Москві суттєво відрізнявся від попередніх років. Вперше за два десятиліття на Червоній площі практично не демонстрували важку військову техніку, а сама церемонія тривала близько 45 хвилин. У Міноборони РФ пояснили скорочений формат "поточною оперативною ситуацією".

Особливу увагу привернула поява окремої колони військових із Північної Кореї. За офіційною інформацією, це були солдати КНДР, які брали участь у бойових діях у Курській області.

Британське видання The Times звернуло увагу, що цьогорічний парад став серйозним ударом по іміджу Володимира Путіна. Якщо раніше захід використовувався Кремлем як демонстрація військової сили та міжнародного впливу Росії, то тепер масштаб святкування виявився значно скромнішим, а присутність світових лідерів — мінімальною.

