Война с Россией У Путина снова запаниковали через 9 мая: в чем обвинили Украину и не только
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина снова запаниковали через 9 мая: в чем обвинили Украину и не только

После маломасштабного парада на Красной площади в Москве российские власти начали заявлять о якобы «провокационных действиях» со стороны Украины

15 мая 2026, 14:20
Клименко Елена

В России продолжают эмоционально реагировать на события вокруг празднования 9 мая. После проведения парада на Красной площади, который в этом году прошел в более скромном формате, в Москве начали говорить о якобы попытках Украины и внешних сил сорвать памятные мероприятия за пределами РФ.

Фото: из открытых источников

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Киев и так называемых "зарубежных провокаторов" в препятствовании проведению акций ко Дню победы в других странах. Отдельно представитель российского внешнеполитического ведомства вспомнила украинскую диаспору, назвав ее организатором таких действий.

Также Захарова заявила о якобы кампании против акции "Бессмертный полк", которую в России традиционно используют как один из символов празднования 9 мая. Она настаивала, что эта инициатива является "народной", а не организованной властью.

В то же время нынешний парад в Москве существенно отличался от предыдущих лет. Впервые за два десятилетия на Красной площади практически не демонстрировали тяжелую военную технику, а сама церемония продолжалась около 45 минут. В Минобороны РФ объяснили сокращенный формат "текущей оперативной ситуацией".

Особое внимание привлекло появление отдельной колонны военных из Северной Кореи. По официальной информации, это были солдаты КНДР, участвовавшие в боевых действиях Курской области.

Британское издание The Times обратило внимание, что парад этого года стал серьезным ударом по имиджу Владимира Путина. Если раньше мероприятие использовалось Кремлем как демонстрация военной силы и международного влияния России, то теперь масштаб празднования оказался значительно более скромным, а присутствие мировых лидеров — минимальным.

"Комментарии" уже писали , что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет удерживать необходимую численность войска исключительно благодаря добровольцам, поэтому мобилизационные мероприятия будут оставаться актуальными и дальше. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Times, комментируя ситуацию с комплектованием украинской армии в условиях продолжительной войны.



