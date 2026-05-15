В России продолжают эмоционально реагировать на события вокруг празднования 9 мая. После проведения парада на Красной площади, который в этом году прошел в более скромном формате, в Москве начали говорить о якобы попытках Украины и внешних сил сорвать памятные мероприятия за пределами РФ.

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила Киев и так называемых "зарубежных провокаторов" в препятствовании проведению акций ко Дню победы в других странах. Отдельно представитель российского внешнеполитического ведомства вспомнила украинскую диаспору, назвав ее организатором таких действий.

Также Захарова заявила о якобы кампании против акции "Бессмертный полк", которую в России традиционно используют как один из символов празднования 9 мая. Она настаивала, что эта инициатива является "народной", а не организованной властью.

В то же время нынешний парад в Москве существенно отличался от предыдущих лет. Впервые за два десятилетия на Красной площади практически не демонстрировали тяжелую военную технику, а сама церемония продолжалась около 45 минут. В Минобороны РФ объяснили сокращенный формат "текущей оперативной ситуацией".

Особое внимание привлекло появление отдельной колонны военных из Северной Кореи. По официальной информации, это были солдаты КНДР, участвовавшие в боевых действиях Курской области.

Британское издание The Times обратило внимание, что парад этого года стал серьезным ударом по имиджу Владимира Путина. Если раньше мероприятие использовалось Кремлем как демонстрация военной силы и международного влияния России, то теперь масштаб празднования оказался значительно более скромным, а присутствие мировых лидеров — минимальным.

