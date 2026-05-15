"Сколько россиян погибает": ярая пропагандистка, воспевавшая войну Путина, заявила о катастрофе

Российская Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова начала менять тон публичных заявлений по поводу войны против Украины, фактически признавая масштабные риски дальнейшей эскалации. В эфире радиостанции "Спутник" она заявила, что обсуждение возможной массовой мобилизации в российском военном командовании может привести к серьезным последствиям для государства-агрессора.

По ее словам, идея привлечения миллионов людей выглядит нереалистичной из-за нехватки вооружения и организационных возможностей. Она задала риторические вопросы по обеспечению такого мобилизационного ресурса.

"Если можно мобилизовать пять миллионов человек – у нас оружие для них есть? И нужно ли вообще их мобилизовывать, потому что если мы будем в дальнейшем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи людей... зачем? Чтоб они просто погибли? Сколько россиян гибнет: и увечья, и без вести пропали", – заявила Кашеварова.

Таким образом даже часть российских пропагандистов начинает публично признавать высокие потери и проблемы с комплектованием армии. По данным антивоенного Telegram-канала "Сеятель ветра", в среде Z-блоггеров и так называемых военкоров все чаще звучит критика по поводу потенциальной новой волны мобилизации. Они утверждают, что при ее проведении мобилизованные могут столкнуться с острым дефицитом вооружения, техники и опытного командного состава.

В то же время в российском информационном пространстве усиливается внутреннее напряжение из-за военных неудач. Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев также вынужден был признать проблемы в системе обороны, в частности, в сфере противовоздушной безопасности. Он заявил, что Украина смогла выстроить эффективную систему обнаружения воздушных угроз, в то время как в России подобные механизмы остаются недостаточно развитыми.

"Комментарии" уже писали, что в России продолжают эмоционально реагировать на события вокруг празднования 9 мая. После проведения парада на Красной площади, который в этом году прошел в более скромном формате, в Москве начали говорить о якобы попытках Украины и внешних сил сорвать памятные мероприятия за пределами РФ.