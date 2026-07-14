Скільки реактивних «Шахедів» зможе запускати Росія: у чому проблема для ППО

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Кравцев Сергей
Країна-агресор дедалі частіше застосовує реактивні "Шахеди". Чому це складна мета для ППО? Скільки таких "Шахедів" незабаром може запускати РФ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що програма системи малої ППО, запущена свого часу Міноборони на чолі з Федоровим, значно покращила показники перехоплення дронів-камікадзе, проте наразі виникли нові виклики.
Авіаексперт додав, що питання перехоплення реактивних дронів поки що складне для України, але переконане, що рішення є. Він наголосив, що необхідно отримати такі засоби виявлення, які б дозволили забезпечити повний контроль над повітряним простором, щоб розуміти, де з'являтимуться БпЛА і яким чином їх збиватимуть.
Авіаційний експерт Богдан Долинце зазначив, що Росія вже за кілька місяців може наростити виробництво реактивних безпілотників "Герань-3" до рівня, який дозволить запускати понад 100 таких дронів за одну атаку.
Також він зазначив, що через високу швидкість польоту реактивні "Шахеди" сьогодні значно складніше перехопити, ніж звичайні. За його словами, так звана мала ППО – дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи – не може ефективно діяти проти таких швидкісних цілей.
Долинце зазначив, що якщо ще рік тому йшлося про поодинокі експериментальні зразки, то зараз ворог уже почав переходити до так званого дрібносерійного виробництва, і кількість таких безпілотників продовжує зростати. За його словами, в останніх атаках росіяни застосовували від 50 до 100 одиниць саме цього типу, які запускалися одночасно.
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