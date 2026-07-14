Скільки реактивних «Шахедів» зможе запускати Росія: у чому проблема для ППО

Країна-агресор дедалі частіше застосовує реактивні "Шахеди". Чому це складна мета для ППО? Скільки таких "Шахедів" незабаром може запускати РФ? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Питання перехоплення реактивних дронів поки що складне для України

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що програма системи малої ППО, запущена свого часу Міноборони на чолі з Федоровим, значно покращила показники перехоплення дронів-камікадзе, проте наразі виникли нові виклики.

"2-3 місяці тому Федоров повідомив, що займався підбором підприємств, які розробляють реактивні дрони-перехоплювачі, і що починається їхнє серійне виробництво. Однак процедури кодифікації та бюрократичні процеси ще не завершені. Масове виготовлення не розгорнуте, оскільки ми вважали, що противник впроваджуватиме реактивні дрони поступово, а він виробляє їх у значних кількостях, накопичує для масованих атак", – озвучив Криволап.

Авіаексперт додав, що питання перехоплення реактивних дронів поки що складне для України, але переконане, що рішення є. Він наголосив, що необхідно отримати такі засоби виявлення, які б дозволили забезпечити повний контроль над повітряним простором, щоб розуміти, де з'являтимуться БпЛА і яким чином їх збиватимуть.

"У цьому плані можна зустрічати реактивні дрони на зустрічних курсах, але у нас поки що не вистачає надійної розгалуженої системи детекції: локатори, акустичні датчики та системи RF-детекції (радіочутливі). Для цього було залучено компанію Palantir, з якою Федоров підписав контракт про взаємодію", – розповів Криволап.

Сьогодні спостерігається деяке скорочення звичайних "Шахедів"

Авіаційний експерт Богдан Долинце зазначив, що Росія вже за кілька місяців може наростити виробництво реактивних безпілотників "Герань-3" до рівня, який дозволить запускати понад 100 таких дронів за одну атаку.

"Коли ми говоримо про різницю між реактивним і звичайним безпілотником, то ключова особливість — це тип використовуваного двигуна і, як наслідок, швидкість польоту самої платформи. Якщо звичайний "Шахед" летить зі швидкістю до 200 км/год, то реактивний — як правило, 400-500 км/год. Що стосується бойової або 90 кг", – зазначив експерт.

Також він зазначив, що через високу швидкість польоту реактивні "Шахеди" сьогодні значно складніше перехопити, ніж звичайні. За його словами, так звана мала ППО – дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи – не може ефективно діяти проти таких швидкісних цілей.

Долинце зазначив, що якщо ще рік тому йшлося про поодинокі експериментальні зразки, то зараз ворог уже почав переходити до так званого дрібносерійного виробництва, і кількість таких безпілотників продовжує зростати. За його словами, в останніх атаках росіяни застосовували від 50 до 100 одиниць саме цього типу, які запускалися одночасно.

"Ми бачимо, що сьогодні спостерігається деяке скорочення звичайних "Шахедів", оскільки підприємства, які займаються їх виробництвом, переорієнтуються на збільшення випуску реактивних безпілотників, тому надалі кількість реактивних безпілотників зростатиме, а звичайних "Шахедів" – скорочуватиметься", – зазначає експерт.

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