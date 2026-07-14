Сколько реактивных «Шахедов» сможет запускать Россия: в чем проблема для ПВО

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор все чаще применяет реактивные "Шахеды". Почему это сложна цель для ПВО? Сколько таких "Шахедов" вскоре может запускать РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что программа системы малой ПВО, запущенная в свое время Минобороны во главе с Федоровым, значительно улучшила показатели перехвата дронов-камикадзе, однако сейчас возникли новые вызовы.
Авиаэксперт добавил, что вопрос перехвата реактивных дронов пока что сложен для Украины, но убежден, что решение есть. Он подчеркнул, что необходимо получить такие средства обнаружения, которые позволили бы обеспечить полный контроль над воздушным пространством, чтобы понимать, где будут появляться БпЛА и каким образом их сбивать.
Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что Россия уже через несколько месяцев может нарастить производство реактивных беспилотников "Герань-3" до уровня, который позволит запускать более 100 таких дронов за одну атаку.
Также он отметил, что из-за высокой скорости полета реактивные "Шахеды" сегодня значительно сложнее перехватить, чем обычные. По его словам, так называемая малая ПВО – дроны-перехватчики и мобильные огневые группы – не может эффективно действовать против таких скоростных целей.
Долинце отметил, что если еще год назад речь шла об единичных экспериментальных образцах, то сейчас враг уже начал переходить к так называемому мелкосерийному производству, и количество таких беспилотников продолжает расти. По его словам, в последних атаках россияне применяли от 50 до 100 единиц именно этого типа, которые запускались одновременно.
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