Сколько реактивных «Шахедов» сможет запускать Россия: в чем проблема для ПВО

Страна-агрессор все чаще применяет реактивные "Шахеды". Почему это сложна цель для ПВО? Сколько таких "Шахедов" вскоре может запускать РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Вопрос перехвата реактивных дронов пока что сложен для Украины

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что программа системы малой ПВО, запущенная в свое время Минобороны во главе с Федоровым, значительно улучшила показатели перехвата дронов-камикадзе, однако сейчас возникли новые вызовы.

"2-3 месяца назад Федоров сообщил, что занимался подбором предприятий, разрабатывающих реактивные дроны-перехватчики, и что начинается их серийное производство. Однако процедуры кодификации и бюрократические процессы еще не завершены. Массовое изготовление не развернуто, поскольку мы полагали, что противник будет внедрять реактивные дроны постепенно, а он производит их в значительных количествах, накапливает для массированных атак", – озвучил Криволап.

Авиаэксперт добавил, что вопрос перехвата реактивных дронов пока что сложен для Украины, но убежден, что решение есть. Он подчеркнул, что необходимо получить такие средства обнаружения, которые позволили бы обеспечить полный контроль над воздушным пространством, чтобы понимать, где будут появляться БпЛА и каким образом их сбивать.

"В этом плане можно встречать реактивные дроны на встречных курсах, но у нас пока не хватает надежной разветвленной системы детекции: локаторы, акустические датчики и системы RF-детекции (радиочувствительные). Для этого была привлечена компания Palantir, с которой Федоров подписал контракт о взаимодействии", – рассказал Криволап.

Сегодня наблюдается некоторое сокращение обычных "Шахедов"

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что Россия уже через несколько месяцев может нарастить производство реактивных беспилотников "Герань-3" до уровня, который позволит запускать более 100 таких дронов за одну атаку.

"Когда мы говорим о разнице между реактивным и обычным беспилотником, то ключевая особенность – это тип используемого двигателя и, как следствие, скорость полета самой платформы. Если обычный "Шахед" летит со скоростью до 200 км/ч, то реактивный – как правило, 400–500 км/ч. Что касается боевой части, то в обеих моделях она одинакова по мощности – 50 или 90 кг", – отметил эксперт.

Также он отметил, что из-за высокой скорости полета реактивные "Шахеды" сегодня значительно сложнее перехватить, чем обычные. По его словам, так называемая малая ПВО – дроны-перехватчики и мобильные огневые группы – не может эффективно действовать против таких скоростных целей.

Долинце отметил, что если еще год назад речь шла об единичных экспериментальных образцах, то сейчас враг уже начал переходить к так называемому мелкосерийному производству, и количество таких беспилотников продолжает расти. По его словам, в последних атаках россияне применяли от 50 до 100 единиц именно этого типа, которые запускались одновременно.

"Мы видим, что сегодня наблюдается некоторое сокращение обычных "Шахедов", поскольку предприятия, занимающиеся их производством, переориентируются на увеличение выпуска реактивных беспилотников, поэтому в дальнейшем количество реактивных беспилотников будет расти, а обычных "Шахедов" – сокращаться", – отмечает эксперт.

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