Скільки переселенців отримали житло: вражаюче розслідування

Попри обіцянки влади та численні програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, реальні результати забезпечення їх житлом виявилися мізерними. Як з’ясувала "Економічна правда", за 3,5 року повномасштабної війни житло отримали лише 63 переселенці з понад 528 тисяч українців, які подали заявки.

Переселенці в Україні

За офіційними даними, станом на серпень 2025 року в реєстрі перебуває близько 220 тисяч заяв на житло. Водночас у Міністерстві розвитку громад і територій оперують іншими цифрами: там зазначають, що на серпень у черзі перебувало 23 тисячі ВПО, а протягом 2022–2024 років житло отримали 4,2 тисячі людей.

Такі розбіжності у статистиці створюють плутанину і викликають серйозні питання щодо прозорості процесу. У той час, як сотні тисяч переселенців досі живуть у гуртожитках, тимчасових притулках чи орендованих квартирах, державна система розподілу житла фактично не працює на належному рівні.

Проблема є особливо гострою з огляду на масштаби внутрішнього переміщення населення: мільйони українців були змушені залишити свої домівки через бойові дії та окупацію. Попри численні міжнародні програми допомоги, більшість заявлених ініціатив так і не були втілені у практичний результат для конкретних людей.

Таким чином, цифри доводять, що питання житлового забезпечення переселенців залишається однією з найбільших невирішених соціальних проблем повоєнної України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що б ільшість українців визначають головним життєвим пріоритетом перемогу у війні проти Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування "Проблеми соціальної згуртованості в Україні", проведеного групою Rating 20–22 липня.