Що для українців важливіше за все: опитування

Більшість українців визначають головним життєвим пріоритетом перемогу у війні проти Росії. Про це свідчать результати соціологічного опитування "Проблеми соціальної згуртованості в Україні", проведеного групою Rating 20–22 липня.

Опитування серед українців

Згідно з результатами дослідження, 62% респондентів назвали перемогу у війні найважливішим чинником у житті. Для порівняння, родину та близьких поставили на перше місце 53% опитаних. Власне здоров’я вважають головною цінністю 34%, ще 26% — незалежність України, 20% — її відновлення, а 18% — збереження мови, культури та ідентичності. Згуртованість нації як найважливіший фактор обрали 14% громадян. Лише 12% відзначили можливість самореалізації та розвитку, 11% — особисту свободу, і лише 9% — матеріальний добробут.

Дослідження також показало високий рівень оптимізму серед громадян. 76% українців позитивно дивляться на майбутнє країни, а 72% впевнені у власних перспективах. Статистично така ж кількість респондентів заявила, що здатні самостійно впоратися зі своїми проблемами. Натомість близько 10% дали негативні відповіді на всі ці питання. Водночас лише 44% вірять, що держава у кризовій ситуації ухвалить правильне рішення, тоді як 32% дотримуються протилежної думки.

Опитування виявило також особливості самоідентифікації українців. Абсолютна більшість громадян ідентифікують себе саме як українців: 81% поставили собі оцінку 10 із 10 у цьому питанні, середній індекс склав 9,4. Свою етнічну чи національну приналежність вважають ключовою 60% респондентів (середнє значення 8,6), а мешканцями свого регіону — 46% на максимальному рівні, ще 6% оцінили себе на 9 балів (загальний індекс — 8).

Водночас рівень європейської ідентичності наразі становить 5,8 балів із 10. Найчастіше себе європейцями відчувають жителі заходу та центру країни (середній показник 6,3), тоді як на півдні та сході цей рівень нижчий (4,7). Вищі оцінки давали також респонденти з кращим матеріальним становищем (6,5 проти 4,3 у малозабезпечених). Самоідентифікація як "радянської людини" залишається вкрай низькою — 1,3 балів у середньому. Вищі показники характерні для бідніших верств (2 бали), людей старше 51 року (1,8), мешканців півдня (1,9) та жителів сільської місцевості (1,5).

При цьому соціологи наголошують: залежність відповідей від регіону, віку чи рівня доходів у ключових питаннях ідентичності та пріоритетів у житті мінімальна. Це свідчить про високий рівень національної єдності навіть у складних умовах війни.

Опитування проводилося методом САТІ серед 1000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, підконтрольних уряду України, де працював мобільний зв’язок. Дані були зважені з урахуванням статистики Держслужби статистики. Похибка репрезентативності при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

