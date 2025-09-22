Что для украинцев важнее всего: опрос

Большинство украинцев определяют главный жизненный приоритет победы в войне против России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Проблемы социальной сплоченности в Украине", проведенного группой Rating 20-22 июля.

Опрос среди украинцев

Согласно результатам исследования, 62% респондентов назвали победу в войне самым важным фактором в жизни. Для сравнения, семью и близких поставили во главу угла 53% опрошенных. Собственное здоровье считают главной ценностью 34%, еще 26% — независимость Украины, 20% — ее восстановление, а 18% — сохранение языка, культуры и идентичности. Сплоченность нации как важнейший фактор избрали 14% граждан. Только 12% отметили возможность самореализации и развития, 11% — личную свободу, и только 9% — материальное благополучие.

Исследование также показало высокий уровень оптимизма среди граждан. 76% украинцев положительно смотрят на будущее страны, а 72% уверены в своих перспективах. Статистически такое же количество респондентов заявило, что способны самостоятельно справиться со своими проблемами. Зато около 10% дали отрицательные ответы на все эти вопросы. В то же время только 44% верят, что государство в кризисной ситуации примет правильное решение, в то время как 32% придерживаются противоположного мнения.

Опрос выявил также особенности самоидентификации украинцев. Абсолютное большинство граждан идентифицируют себя как украинцев: 81% поставили себе оценку 10 из 10 в этом вопросе, средний индекс составил 9,4. Свою этническую или национальную принадлежность считают ключевой 60% респондентов (среднее значение 8,6), а жителями своего региона – 46% на максимальном уровне, еще 6% оценили себя в 9 баллов (общий индекс – 8).

В то же время уровень европейской идентичности сейчас составляет 5,8 баллов из 10. Чаще всего европейцами чувствуют жители запада и центра страны (средний показатель 6,3), тогда как на юге и востоке этот уровень ниже (4,7). Более высокие оценки давали также респонденты с лучшим материальным положением (6,5 против 4,3 у малоимущих). Самоидентификация как "советского человека" остается крайне низкой – 1,3 балла в среднем. Высшие показатели характерны для более бедных слоев (2 балла), людей старше 51 года (1,8), южан (1,9) и сельской местности (1,5).

При этом социологи отмечают, что зависимость ответов от региона, возраста или уровня доходов в ключевых вопросах идентичности и приоритетов в жизни минимальна. Это свидетельствует о высоком уровне национального единства даже в сложных условиях войны.

Опрос проводился методом САТИ среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, подконтрольных правительству Украины, где работала мобильная связь. Данные были взвешены на основе статистики Госслужбы статистики. Погрешность репрезентативности при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

