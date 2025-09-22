Те, що не помічали: одна деталь із 2017 року, яка змінює картину у справі Навального

Розслідування центру "Досьє" свідчить про те, що переслідування опозиціонера Олексія Навального спецслужбами Росії могло розпочатися задовго до відомого отруєння у 2020 році. Журналісти встановили, що співробітники ФСБ із групи, яку згодом пов’язали із замахом на його життя, стежили за політиком ще під час судових процесів у першій половині 2017 року.

Олексій Навальний

Навальний у своїх спогадах згадував, що саме тоді відчував незрозумілі та небезпечні симптоми. Під час однієї з поїздок літаком після зльоту йому раптово стало дуже зле: з’явився холодний піт, відчуття різкої слабкості та страх, що він може померти просто на борту. Він ледве дістався туалету, вмився холодною водою й після кількох хвилин відпочинку симптоми почали зникати. Тоді Навальний не надав цьому великого значення, однак тепер дослідники вважають, що це могло бути отруєння "Новичком" у невеликій концентрації.

Нове розслідування вказує, що замах 2020 року, після якого Навального у важкому стані вивезли до Німеччини, був не першим. Ймовірно, спецслужби випробовували різні способи усунення політика ще за кілька років до того, поступово відпрацьовуючи методи отруєння.

Таким чином, історія з отруєнням Навального постає у ще ширшому контексті системної кампанії ФСБ проти опозиціонера, яка могла розпочатися щонайменше з 2017 року та тривала кілька років до моменту резонансної спроби вбивства у 2020-му.

