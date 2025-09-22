То, что не замечали: одна деталь с 2017 года, которая меняет картину по делу Навального

Расследование центра "Досье" свидетельствует о том, что преследование оппозиционера Алексея Навального спецслужбами России могло начаться задолго до известного отравления в 2020 году. Журналисты установили, что сотрудники ФСБ из группы, которую впоследствии связали с покушением на его жизнь, следили за политиком еще во время судебных процессов первой половины 2017 года.

Алексей Навальный

Навальный в своих воспоминаниях вспоминал, что тогда чувствовал непонятные и опасные симптомы. Во время одной из поездок на самолете после взлета ему внезапно стало очень плохо: появился холодный пот, чувство резкой слабости и страх, что он может умереть прямо на борту. Он едва добрался до туалета, умылся холодной водой и после нескольких минут отдыха симптомы начали исчезать. Тогда Навальный не придал этому большого значения, однако теперь исследователи считают, что это могло быть отравление "новичком" в небольшой концентрации.

Новое расследование указывает, что покушение 2020 года, после которого Навального в тяжелом состоянии вывезли в Германию, было не первым. Вероятно, спецслужбы испытывали разные способы устранения политика еще за несколько лет до того, постепенно отрабатывая методы отравления.

Таким образом, история с отравлением Навального предстает в еще более широком контексте системной кампании ФСБ против оппозиционера, которая могла начаться как минимум с 2017 года и длилась несколько лет до момента резонансной попытки убийства в 2020-м.

