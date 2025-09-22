Росіяни палають: які важливі обʼєкти знищено

Українські захисники продовжують завдавати ворогу точкових і болючих ударів на фронті. Прикордонники з підрозділу "Стрікс" ефективно використали ударні FPV-дрони проти позицій російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Завдяки чітким і влучним атакам було ліквідовано одразу кілька важливих об’єктів противника.

Прикордонники знищили низку важливих обʼєктів ворога

За даними Державної прикордонної служби, оператори дронів знищили укриття, яке російські війська використовували для укриття особового складу. Крім того, у результаті серії влучних ударів ліквідовано дві бойові позиції окупантів, що ускладнить їхні подальші спроби утримувати рубежі. Найбільш відчутною втратою для ворога став знищений польовий склад боєприпасів, розташований неподалік. Підрив БК спричинив додаткові вибухи, що завдали противнику серйозних матеріальних збитків.

Такі дії демонструють високу ефективність українських підрозділів, які завдяки сучасним технологіям та злагодженій роботі здатні вражати ворога навіть у глибоких тилових районах. FPV-дрони довели свою універсальність та стали невід’ємною складовою сучасної тактики оборони. Вони дозволяють не лише знищувати техніку й живу силу окупантів, а й підривати логістику російських військ.

Варто відзначити, що використання FPV-дронів підрозділами ДПСУ підсилює спроможність української армії утримувати ініціативу на полі бою. Кожен знищений склад БК чи укріплена позиція ворога означає зменшення інтенсивності обстрілів по наших підрозділах і мирних населених пунктах.

Таким чином, завдяки високій майстерності операторів "Стрікс" та влучній роботі безпілотників, українські прикордонники вкотре довели: російська армія не має безпечних місць навіть у тилу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ід час першого дня офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у Віндзорському замку стався комічний інцидент.