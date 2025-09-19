Курйоз на мільйон: кінь навалів купу прям перед Трампом

Під час першого дня офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії у Віндзорському замку стався комічний інцидент.

Кінь не стримався перед Трампом

Під час урочистого шикування почесного караулу один із коней, що проходив повз американського лідера, його дружину та членів британської королівської родини, раптово не втримав природних потреб. Тварина просто під час церемонії залишила купу просто на очах у високих гостей.

Свідки зазначають, що Дональд Трамп спочатку намагався зберігати серйозність, проте все ж не стримався й обернувся на коня, який викликав загальну посмішку.

Хоча подія не зіпсувала офіційної частини візиту, вона одразу стала предметом жвавого обговорення у ЗМІ та соцмережах як кумедний символічний епізод.

