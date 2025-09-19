В первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Виндзорском замке произошел комический инцидент.

Конь не сдержался перед Трампом

Во время торжественного построения почетного караула одна из лошадей, проходившая мимо американского лидера, его жена и членов британской королевской семьи, внезапно не удержала естественных потребностей. Животное прямо во время церемонии оставило кучу прямо на глазах у высоких гостей.

Свидетели отмечают, что Дональд Трамп сначала пытался сохранять серьезность, однако все же не сдержался и повернулся на лошадь, вызвавшую всеобщую улыбку.

Хотя событие не испортило официальную часть визита, оно сразу стало предметом оживленного обсуждения в СМИ и соцсетях как забавный символический эпизод.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащем 1-й гвардейской мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (в/ч 71432) обратились с коллективным заявлением к президенту РФ, председателю Следственного комитета и министру обороны, разоблачив системное подразделение. По их словам, в части действует организованная преступная группировка во главе с командиром полковником Анатолием Игруновым.

Бойцы отмечают: речь идет не об единичных нарушениях, а о масштабных схемах хищений. "Происходит тотальное присвоение государственного имущества, пока наши военные находятся на фронте", — говорится в обращении. Взятки, кражи и фиктивные награды По данным военных, в августе 2025 года уже было открыто уголовное производство по факту угона горючего, в котором фигурируют офицеры и сержанты подразделения. Они годами оформляли выдачу горючего по поддельным документам и печатям, нанося государству ущерб на миллионы рублей. Несмотря на возбужденное дело, воровство продолжилось.

