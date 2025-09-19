logo

Курьез на миллион: лошадь навалила кучу прям перед Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Курьез на миллион: лошадь навалила кучу прям перед Трампом

Курьез на государственном визите Трампа в Великобритании

19 сентября 2025, 14:15

Автор:
avatar

Ткачова Марія

В первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Виндзорском замке произошел комический инцидент.

Курьез на миллион: лошадь навалила кучу прям перед Трампом

Конь не сдержался перед Трампом

Во время торжественного построения почетного караула одна из лошадей, проходившая мимо американского лидера, его жена и членов британской королевской семьи, внезапно не удержала естественных потребностей. Животное прямо во время церемонии оставило кучу прямо на глазах у высоких гостей.

Свидетели отмечают, что Дональд Трамп сначала пытался сохранять серьезность, однако все же не сдержался и повернулся на лошадь, вызвавшую всеобщую улыбку.

Хотя событие не испортило официальную часть визита, оно сразу стало предметом оживленного обсуждения в СМИ и соцсетях как забавный символический эпизод.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tR5_2h8Ew-4
