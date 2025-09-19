Курьез на миллион: лошадь навалила кучу прям перед Трампом

В первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Виндзорском замке произошел комический инцидент.
Конь не сдержался перед Трампом
Во время торжественного построения почетного караула одна из лошадей, проходившая мимо американского лидера, его жена и членов британской королевской семьи, внезапно не удержала естественных потребностей. Животное прямо во время церемонии оставило кучу прямо на глазах у высоких гостей.
Свидетели отмечают, что Дональд Трамп сначала пытался сохранять серьезность, однако все же не сдержался и повернулся на лошадь, вызвавшую всеобщую улыбку.
Хотя событие не испортило официальную часть визита, оно сразу стало предметом оживленного обсуждения в СМИ и соцсетях как забавный символический эпизод.
