Окупанти викрили своє командування на масштабній корупції в армії

Військовослужбовці 1-ї гвардійської мобільної бригади військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту рф (в/ч 71432) звернулися з колективною заявою до президента рф, голови Слідчого комітету та міністра оборони, викривши системні злочини у своєму підрозділі. За їхніми словами, у частині діє організоване злочинне угруповання на чолі з командиром полковником Анатолієм Ігруновим.

Корупція в армії рф

Бійці наголошують: йдеться не про поодинокі порушення, а про масштабні схеми розкрадань. "Відбувається тотальне привласнення державного майна, поки наші військові перебувають на фронті", — йдеться у зверненні.

Хабарі, крадіжки та фіктивні нагороди



За даними військових, у серпні 2025 року вже було відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення пального, в якому фігурують офіцери та сержанти підрозділу. Вони роками оформлювали видачу пального за підробленими документами та печатками, завдаючи державі збитків на мільйони рублів. Попри порушену справу, крадіжки продовжилися.



Окремо у зверненні згадується заступник командира частини по тилу підполковник Денис Іванов, якого звинувачують у розкраданні продовольства. Крім того, військові заявили про "бізнес на нагородах": медалі та грошові виплати отримували ті, хто навіть не брав участі у боях. У списку — психолог частини Дмитро Криницин, старший прапорщик Іван Абрюкін та прапорщик Володимир Копилов, які оформлювали фіктивні поранення для отримання виплат.



Приховування злочинів



Начальника медичної служби майора Дениса Абдуліна військові звинувачують у вимаганні хабарів при оформленні поранених. Командування ж, за їхніми словами, маскує крадіжки під "втрати на фронті", оформлюючи підроблені акти списання. Сам Ігрунов для прикриття нібито дарує перевіряльникам дорогі подарунки, які також проходять у документах як "втрачені у зоні СВО".



Тиск і загрози



Солдати стверджують, що за спроби зупинити злочини вони отримували прямі погрози від Ігрунова та його оточення. При цьому сам командир планує вступ до Академії Генштабу, щоб посилити свій вплив.



Вимога справедливості



У заяві військові наголошують, що "таким людям не місце у збройних силах", і вимагають негайного розслідування з боку центрального апарату СК рф. Вони також закликали медіа та суспільство не замовчувати корупцію у військах: "Мовчання — це співучасть у крадіжках".



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що розвідники підрозділу "Тур" натрапили на складі боєприпасів рф на незвичний трофей — детонатори з нацистським маркуванням. Знахідка на перший погляд виглядала як черговий військовий трофей, але клеймо свастики змусило заглибитися в історичний контекст.