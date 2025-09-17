logo_ukra

Рф воює зброєю Гітлера: що знайшли наші військові
Рф воює зброєю Гітлера: що знайшли наші військові

На російських складах виявили детонатори зі свастикою часів нацистсько-радянської співпраці

17 вересня 2025, 21:54
Автор:
Ткачова Марія

Розвідники підрозділу "Тур" натрапили на складі боєприпасів рф на незвичний трофей — детонатори з нацистським маркуванням. Знахідка на перший погляд виглядала як черговий військовий трофей, але клеймо свастики змусило заглибитися в історичний контекст.               

Рф воює зброєю Гітлера: що знайшли наші військові

Детонатори зі свастикою

Виявилося, що ці боєприпаси походять із часів тісної співпраці двох тоталітарних режимів — СРСР та гітлерівської Німеччини. 17 вересня 1939 року Радянський Союз спільно з Третім рейхом розділив Польщу, яка вже виснажилася від боїв із Вермахтом. А ще раніше, у серпні 1939-го, Москва та Берлін підписали комерційну угоду, яку розширили у лютому 1940 року.


Рф воює зброєю Гітлера: що знайшли наші військові - фото 2
Рф воює зброєю Гітлера: що знайшли наші військові - фото 3

За цими домовленостями СРСР отримував від Німеччини техніку, верстати, сировину та боєприпаси, зокрема й детонатори, марковані свастикою. Частина цієї зброї дивним чином збереглася донині й досі лежить на складах російської армії.

Таким чином, сучасна росія, яка активно просуває міф про "боротьбу з фашизмом", насправді досі використовує озброєння, виготовлене нацистами. Це ще раз підкреслює історичну спадковість між сталінським, гітлерівським і нинішнім путінським режимами. Зовнішні гасла різні, але суть залишається незмінною: агресія, війна і прагнення знищувати сусідні народи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський пропагандист Володимир Соловйов своєю діяльністю знову створив серйозні проблеми для Кремля. Цього разу він фактично розкрив розташування стратегічного об’єкта Міністерства оборони РФ — центру безпілотних технологій "Рубікон".



Джерело: https://t.me/tur_225/192
