Розвідники підрозділу "Тур" натрапили на складі боєприпасів рф на незвичний трофей — детонатори з нацистським маркуванням. Знахідка на перший погляд виглядала як черговий військовий трофей, але клеймо свастики змусило заглибитися в історичний контекст.

Детонатори зі свастикою

Виявилося, що ці боєприпаси походять із часів тісної співпраці двох тоталітарних режимів — СРСР та гітлерівської Німеччини. 17 вересня 1939 року Радянський Союз спільно з Третім рейхом розділив Польщу, яка вже виснажилася від боїв із Вермахтом. А ще раніше, у серпні 1939-го, Москва та Берлін підписали комерційну угоду, яку розширили у лютому 1940 року.







За цими домовленостями СРСР отримував від Німеччини техніку, верстати, сировину та боєприпаси, зокрема й детонатори, марковані свастикою. Частина цієї зброї дивним чином збереглася донині й досі лежить на складах російської армії.

Таким чином, сучасна росія, яка активно просуває міф про "боротьбу з фашизмом", насправді досі використовує озброєння, виготовлене нацистами. Це ще раз підкреслює історичну спадковість між сталінським, гітлерівським і нинішнім путінським режимами. Зовнішні гасла різні, але суть залишається незмінною: агресія, війна і прагнення знищувати сусідні народи.

