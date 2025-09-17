logo

Главная Новости Общество Война с Россией Россия воюет оружием Гитлера: что нашли наши военные
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия воюет оружием Гитлера: что нашли наши военные

На российских складах обнаружили детонаторы со свастикой времен нацистско-советского сотрудничества

17 сентября 2025, 21:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Разведчики подразделения "Тур" натолкнулись на состав боеприпасов России на необычный трофей — детонаторы с нацистской маркировкой. Находка на первый взгляд выглядела как очередной военный трофей, но клеймо свастики заставило углубиться в исторический контекст.

Россия воюет оружием Гитлера: что нашли наши военные

Детонаторы со свастикой

Оказалось, что эти боеприпасы происходят из тесного сотрудничества двух тоталитарных режимов — СССР и гитлеровской Германии. 17 сентября 1939 г. Советский Союз совместно с Третьим рейхом разделил Польшу, которая уже истощилась от боев с Вермахтом. А еще раньше, в августе 1939, Москва и Берлин подписали коммерческое соглашение, которое расширили в феврале 1940 года.


По этим договоренностям СССР получал от Германии технику, станки, сырье и боеприпасы, в том числе и детонаторы, маркированные свастикой. Часть этого оружия странным образом сохранилась до сих пор и до сих пор лежит на складах русской армии.

Таким образом, современная россия, активно продвигающая миф о "борьбе с фашизмом", на самом деле до сих пор использует вооружение, изготовленное нацистами. Это еще раз подчеркивает историческую наследственность между сталинским, гитлеровским и нынешним путинским режимами. Внешние лозунги разные, но суть остается неизменной: агрессия, война и стремление уничтожать соседние народы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российский пропагандист Владимир Соловьев своей деятельностью вновь создал серьезные проблемы для Кремля. В этот раз он фактически раскрыл расположение стратегического объекта Министерства обороны РФ — центра беспилотных технологий "Рубикон".



Источник: https://t.me/tur_225/192
