Военнослужащие 1-й гвардейской мобильной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты России (в/ч 71432) обратились с коллективным заявлением к президенту России, главе Следственного комитета и министру обороны, разоблачив системные преступления в своем подразделении. По их словам, в части действует организованная преступная группировка во главе с командиром полковником Анатолием Игруновым.

Коррупция в армии рф

Бойцы отмечают: речь идет не об единичных нарушениях, а о масштабных схемах хищений. "Происходит тотальное присвоение государственного имущества, пока наши военные находятся на фронте", — говорится в обращении.

Взятки, кражи и фиктивные награды



По данным военных, в августе 2025 года уже было открыто уголовное производство по факту угона горючего, в котором фигурируют офицеры и сержанты подразделения. Они годами оформляли выдачу горючего по поддельным документам и печатям, нанося государству ущерб на миллионы рублей. Несмотря на возбужденное дело, воровство продолжилось.



Отдельно в обращении упоминается заместитель командира части по тылу подполковник Денис Иванов, обвиняемый в хищении продовольствия. Кроме того, военные заявили о "бизнесе на наградах": медали и денежные выплаты получали те, кто даже не участвовал в боях. В списке — психолог части Дмитрий Криницын, старший прапорщик Иван Абрюкин и прапорщик Владимир Копылов, которые оформляли фиктивные ранения для получения выплат.



Сокрытие преступлений



Начальника медицинской службы майора Дениса Абдулина военные обвиняют в вымогательстве взяток при оформлении раненых. Командование же, по их словам, маскирует кражи под потери на фронте, оформляя поддельные акты списания. Сам Игрунов для прикрытия якобы дарит проверяющим дорогие подарки, которые также проходят в документах как "потерянные в зоне СВО".



Давление и угрозы



Солдаты утверждают, что за попытки остановить преступления они получали прямые угрозы от Игрунова и их окружения. При этом сам командир планирует поступление в Академию Генштаба, чтобы усилить свое влияние.



Требование справедливости



В заявлении военные отмечают, что "таким людям не место в вооруженных силах", и требуют немедленного расследования со стороны центрального аппарата СК РФ. Они также призвали медиа и общество не умалчивать о коррупции в войсках: "Молчание — это соучастие в кражах".



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что разведчики подразделения "Тур" наткнулись на составе боеприпасов России на необычный трофей — детонаторы с нацистской маркировкой. Находка на первый взгляд выглядела как очередной военный трофей, но клеймо свастики заставило углубиться в исторический контекст.