Украинские защитники продолжают наносить врагу точечные и болезненные удары на фронте. Пограничники из подразделения "Стрикс" эффективно использовали ударные FPV-дроны против позиций российских войск на Южно-Слобожанском направлении. Благодаря четким и точным атакам было ликвидировано сразу несколько важных объектов противника.

Пограничники уничтожили несколько важных объектов врага

По данным Государственной пограничной службы, операторы дронов уничтожили укрытие, которое российские войска использовали для укрытия личного состава. Кроме того, в результате серии точных ударов ликвидированы две боевые позиции окупантов, что усложнит их дальнейшие попытки удерживать рубежи. Наиболее ощутимым уроном для врага стал уничтоженный полевой склад боеприпасов, расположенный неподалеку. Подрыв БК вызвал дополнительные взрывы, нанесшие противнику серьезный материальный ущерб.

Такие действия демонстрируют высокую эффективность украинских подразделений, благодаря современным технологиям и слаженной работе способны поражать врага даже в глубоких тыловых районах. FPV-дроны доказали свою универсальность и стали неотъемлемой частью современной тактики обороны. Они позволяют не только уничтожать технику и живую силу окупантов, но и взрывать логистику российских войск.

Следует отметить, что использование FPV-дронов подразделениями ГНСУ усиливает способность украинской армии удерживать инициативу на поле боя. Каждый уничтоженный состав БК или укрепленная позиция врага означает уменьшение интенсивности обстрелов по нашим подразделениям и мирным населенным пунктам.

Таким образом, благодаря высокому мастерству операторов "Стрикс" и точной работе беспилотников, украинские пограничники в очередной раз доказали: у российской армии нет безопасных мест даже в тылу.

