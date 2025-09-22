logo

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько переселенцев получили жилье: впечатляющее расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько переселенцев получили жилье: впечатляющее расследование

Только 63 переселенца получили жилье из более полумиллиона поданных заявок — расследование

22 сентября 2025, 14:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Несмотря на обещания властей и многочисленные программы поддержки внутренне перемещенных лиц, реальные результаты обеспечения жильем оказались мизерными. Как выяснила "Экономическая правда", за 3,5 года полномасштабной войны жилье получили лишь 63 переселенца из более 528 тысяч украинцев, подавших заявки.

Сколько переселенцев получили жилье: впечатляющее расследование

Переселенцы в Украине

По официальным данным, на август 2025 года в реестре находится около 220 тысяч заявлений на жилье. В то же время в Министерстве развития общин и территорий оперируют другими цифрами: там отмечают, что на август в очереди находились 23 тысячи ВПЛ, а в течение 2022–2024 годов жилье получили 4,2 тысячи человек.

Такие разногласия в статистике создают путаницу и вызывают серьезные вопросы о прозрачности процесса. В то время как сотни тысяч переселенцев до сих пор живут в общежитиях, временных приютах или арендованных квартирах, государственная система распределения жилья фактически не работает на должном уровне.

Проблема особенно острая, учитывая масштабы внутреннего перемещения населения: миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и оккупации. Несмотря на многочисленные международные программы помощи, большинство заявленных инициатив так и не были претворены в практический результат для конкретных людей.

Таким образом, цифры доказывают, что вопрос жилищного обеспечения переселенцев остается одной из самых нерешенных социальных проблем послевоенной Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что большинство украинцев определяют главным жизненным приоритетом победу в войне против России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Проблемы социальной сплоченности в Украине", проведенного группой Rating 20-22 июля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://epravda.com.ua/power/problemi-z-oblikom-za-tri-roki-derzhava-zabezpechila-zhitlovi-potrebi-lishe-63-vpo-811898
Теги:

Новости

Все новости