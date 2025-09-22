Сколько переселенцев получили жилье: впечатляющее расследование

Несмотря на обещания властей и многочисленные программы поддержки внутренне перемещенных лиц, реальные результаты обеспечения жильем оказались мизерными. Как выяснила "Экономическая правда", за 3,5 года полномасштабной войны жилье получили лишь 63 переселенца из более 528 тысяч украинцев, подавших заявки.

Переселенцы в Украине

По официальным данным, на август 2025 года в реестре находится около 220 тысяч заявлений на жилье. В то же время в Министерстве развития общин и территорий оперируют другими цифрами: там отмечают, что на август в очереди находились 23 тысячи ВПЛ, а в течение 2022–2024 годов жилье получили 4,2 тысячи человек.

Такие разногласия в статистике создают путаницу и вызывают серьезные вопросы о прозрачности процесса. В то время как сотни тысяч переселенцев до сих пор живут в общежитиях, временных приютах или арендованных квартирах, государственная система распределения жилья фактически не работает на должном уровне.

Проблема особенно острая, учитывая масштабы внутреннего перемещения населения: миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и оккупации. Несмотря на многочисленные международные программы помощи, большинство заявленных инициатив так и не были претворены в практический результат для конкретных людей.

Таким образом, цифры доказывают, что вопрос жилищного обеспечения переселенцев остается одной из самых нерешенных социальных проблем послевоенной Украины.

