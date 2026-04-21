Скільки часу і солдатів потрібно РФ для окупації України: постпред в ООН зробив заяву

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив про категоричну відмову Києва приймати будь-які вимоги Москви, наголосивши, що країна не має наміру поступатися ні шматком своєї території. За його словами, йдеться не лише про землю, а й про захист громадян, яких Україна не залишить за жодних обставин.

Андрій Мельник.

Дипломат зазначив, що українська армія веде оборонну війну за власну державу, тоді як Росія, за його словами, фактично "знищує власне населення". Як аргумент він навів розрахунки: в середньому за кожен захоплений квадратний кілометр української території російські війська втрачають близько 254 військовослужбовців.

Мельник наголосив, що таких втрат не фіксувалося з часів Першої світової війни. Навіть під час радянсько-фінського конфлікту кінця 1930-х років, додав він, ціна просування була в десятки разів нижчою.

Окремо дипломат зупинився на перспективах подальшого настання РФ. За його оцінкою, для повної окупації Донецької області Кремлю довелося б відправити на фронт не менше півтора мільйона додаткових солдатів, що збільшило б сукупні втрати до більш як трьох мільйонів людей.

Він також заявив, що гіпотетична спроба захопити всю Україну за нинішньої динаміки бойових дій зажадала б колосальних ресурсів – аж до десятків мільйонів життів та майже двох століть війни.

У цьому контексті Мельник різко розкритикував російські вимоги про виведення українських військ як умову переговорів, назвавши їх ультиматумами, які Київ не розглядає. За його словами, навіть у Москві мають розуміти, що досягти поставленої мети військовим шляхом неможливо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напівоточення Сум: у DeepState розповіли, що насправді відбувається на кордоні.



