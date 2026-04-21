Сколько времени и солдат нужно РФ для оккупации Украины: постпред в ООН сделал заявление

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о категорическом отказе Киева принимать любые требования Москвы, подчеркнув, что страна не намерена уступать ни клочка своей территории. По его словам, речь идет не только о земле, но и о защите граждан, которых Украина не оставит ни при каких обстоятельствах.

Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что украинская армия ведет оборонительную войну за собственное государство, тогда как Россия, по его выражению, фактически "уничтожает собственное население". В качестве аргумента он привел расчеты: в среднем за каждый захваченный квадратный километр украинской территории российские войска теряют около 254 военнослужащих.

Мельник подчеркнул, что подобных потерь не фиксировалось со времен Первой мировой войны. Даже во время советско-финского конфликта конца 1930-х годов, добавил он, цена продвижения была в десятки раз ниже.

Отдельно дипломат остановился на перспективах дальнейшего наступления РФ. По его оценке, для полной оккупации Донецкой области Кремлю пришлось бы отправить на фронт не менее полутора миллионов дополнительных солдат, что увеличило бы совокупные потери до более чем трех миллионов человек.

Он также заявил, что гипотетическая попытка захватить всю Украину при нынешней динамике боевых действий потребовала бы колоссальных ресурсов – вплоть до десятков миллионов жизней и почти двух столетий войны.

В этом контексте Мельник резко раскритиковал российские требования о выводе украинских войск как условии переговоров, назвав их ультиматумами, которые Киев не рассматривает. По его словам, даже в Москве должны понимать, что достичь поставленных целей военным путем невозможно.

