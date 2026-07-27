Скасовані відпустки та сотні тисяч повісток: генерал забив у набат через підготовку нового удару Путіна

Останні рішення російського військово-політичного керівництва можуть свідчити про підготовку до нового етапу війни проти України. Таку думку висловив генерал ЗСУ у відставці Сергій Кривонос, проаналізувавши мобілізаційні процеси в Росії та зміни в роботі силових структур.

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За словами генерала, одним із найтривожніших сигналів стало масове скасування відпусток для військовослужбовців РФ і представників інших силових відомств. На його переконання, подібні рішення не ухвалюються без вагомих причин і можуть свідчити про підготовку до активізації бойових дій.

"Якщо людям масово скасовують відпустки, це означає, що командування очікує серйозного розвитку подій. Такі речі не робляться просто так", – наголосив Кривонос.

Ще одним фактором, який викликає занепокоєння, генерал назвав масштаби мобілізаційної кампанії в Росії. За його інформацією, військкомати вже роздали близько 370–380 тисяч повісток, а це свідчить про намір Кремля сформувати значний резерв.

"370 тисяч – це серйозна цифра. Це дає можливість відкривати активні дії на інших ділянках російсько-українського фронту або навіть уздовж державного кордону", – зазначив він.

На думку Кривоноса, загроза не обмежується лише Сумським напрямком. Російське командування може спробувати створити додатковий тиск і на інших прикордонних ділянках, зокрема поблизу Чернігівської області. Саме тому Україна, за словами генерала, має бути готовою навіть до найскладніших сценаріїв.

Водночас Кривонос вважає, що стримувати агресора потрібно не лише обороною. Він переконаний, що українські спецслужби разом із міжнародними партнерами повинні значно активніше працювати над виявленням підприємств, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс електронікою, обладнанням і критично важливими компонентами.

"Треба діяти на випередження. Простіше не допустити виробництва зброї, ніж потім збивати ракети, які вже летять по Україні", – підкреслив генерал.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США може обговорити з американською адміністрацією ідею так званого "повітряного перемир'я", яка передбачає взаємну відмову сторін від ударів із повітря. Такий сценарій, за інформацією західних медіа, вже обговорювався на попередніх консультаціях між Києвом і Вашингтоном.