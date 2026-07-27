Трамп остаточно дотисне Путіна: експерт приголомшив причиною, чому Кремль не уникне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США може обговорити з американською адміністрацією ідею так званого "повітряного перемир'я", яка передбачає взаємну відмову сторін від ударів із повітря. Такий сценарій, за інформацією західних медіа, вже обговорювався на попередніх консультаціях між Києвом і Вашингтоном. Як пояснив політолог Ігор Рейтерович, йдеться не про повне припинення бойових дій, а про обмеження атак із застосуванням ракет, авіації та безпілотників. За його словами, ця ідея не є новою.

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"Українська сторона обговорила це з американцями. Ця пропозиція може бути вже найближчим часом передана безпосередньо Російській Федерації", – зазначив експерт.

Політолог нагадав, що раніше вже лунали пропозиції щодо "повітряного", "енергетичного" та навіть "аеропортного" перемир'я. Водночас усі ці ініціативи Кремль відкидав.

"Сполучені Штати та Україна достатньо активно просували цю ідею ще раніше. Називали її по-різному, але суть одна – заборона ударів по всьому, що відбувається в повітрі", – сказав Рейтерович.

На його думку, зараз ситуація дещо змінилася. Росія вже не відкидає подібні пропозиції настільки категорично, хоча офіційно Кремль поки що утримується від коментарів. Показовою експерт назвав реакцію прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Пєсков заявив, що Кремль поки не готовий коментувати ідею повітряного перемир'я. Але він також підтвердив, що контакти з американськими переговірниками тривають. Тобто, швидше за все, ця ідея дійсно обговорюється", – пояснив політолог.

Водночас Рейтерович наголосив, що Москва ухвалюватиме рішення виключно з позиції власної вигоди.

"Росія буде оцінювати будь-які мирні пропозиції виключно з огляду на власні інтереси", – підкреслив він.

За словами експерта, на позицію Кремля можуть вплинути не лише військові чинники, а й економічний тиск.

"Проблеми, які є в російській економіці, можуть змусити Росію насправді погодитися на це перемир'я. Це може бути першим кроком до початку якихось реальних переговорів щодо завершення війни", – резюмував Ігор Рейтерович.

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