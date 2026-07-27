Трамп окончательно дожмет Путина: эксперт ошеломил причиной, почему Кремль не избежит перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США может обсудить с американской администрацией идею так называемого "воздушного перемирия", предусматривающую взаимный отказ сторон от ударов с воздуха. Такой сценарий, по информации западных СМИ, уже обсуждался на предварительных консультациях между Киевом и Вашингтоном. Как пояснил политолог Игорь Рейтерович, речь идет не о полном прекращении боевых действий, а об ограничении атак с применением ракет, авиации и беспилотников. По его словам, эта идея не нова.

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"Украинская сторона обсудила это с американцами. Это предложение может быть уже в ближайшее время передано непосредственно Российской Федерации", – отметил эксперт.

Политолог напомнил, что раньше уже звучали предложения по "воздушному", "энергетическому" и даже "аэропортному" перемирию. В то же время, все эти инициативы Кремль отвергал.

"Соединенные Штаты и Украина достаточно активно продвигали эту идею еще раньше. Называли ее по-разному, но суть одна – запрет ударов по всему происходящему в воздухе", – сказал Рейтерович.

По его мнению, сейчас ситуация несколько изменилась. Россия уже не исключает подобные предложения столь категорично, хотя официально Кремль пока воздерживается от комментариев. Показательной эксперт назвал реакцию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Песков заявил, что Кремль пока не готов комментировать идею воздушного перемирия. Но он также подтвердил, что контакты с американскими переговорщиками продолжаются. То есть, скорее всего, эта идея действительно обсуждается", – пояснил политолог.

В то же время Рейтерович подчеркнул, что Москва будет принимать решение исключительно с позиции собственной выгоды.

"Россия будет оценивать любые мирные предложения исключительно с учетом собственных интересов", — подчеркнул он.

По словам эксперта, на позицию Кремля могут повлиять не только военные факторы, но и экономическое давление.

"Проблемы, которые есть в российской экономике, могут заставить Россию действительно согласиться на это перемирие. Это может быть первым шагом к началу каких-то реальных переговоров по завершению войны", — резюмировал Игорь Рейтерович.

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