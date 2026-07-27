Упразднены отпуска и сотни тысяч повесток: генерал забил в набат из-за подготовки нового удара Путина

Последние решения российского военно-политического руководства могут свидетельствовать о подготовке нового этапа войны против Украины. Такое мнение высказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, проанализировав мобилизационные процессы России и изменения в работе силовых структур.

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По словам генерала, одним из самых тревожных сигналов стала массовая отмена отпусков для военнослужащих РФ и представителей других силовых ведомств. По его убеждению, подобные решения не принимаются без веских причин и могут свидетельствовать о подготовке к активизации боевых действий.

"Если людям массово отменяют отпуска, это значит, что командование ожидает серьезного развития событий. Такие вещи не делаются просто так", – подчеркнул Кривонос.

Еще одним фактором, вызывающим беспокойство, генерал назвал масштабы мобилизационной кампании в России. По его информации, военкоматы уже раздали около 370-380 тысяч повесток, что свидетельствует о намерении Кремля сформировать значительный резерв.

"370 тысяч – это серьезная цифра. Это позволяет открывать активные действия на других участках российско-украинского фронта или даже вдоль государственной границы", – отметил он.

По мнению Кривоноса, угроза не ограничивается только Сумским направлением. Российское командование может попытаться создать дополнительное давление и на других приграничных участках, в том числе вблизи Черниговской области. Именно поэтому Украина, по словам генерала, должна быть готова даже к самым сложным сценариям.

В то же время Кривонос считает, что сдерживать агрессора нужно не только обороной. Он убежден, что украинские спецслужбы вместе с международными партнерами должны значительно активнее работать над обнаружением предприятий, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс электроникой, оборудованием и важными компонентами.

"Нужно действовать на опережение. Проще не допустить производства оружия, чем потом сбивать уже летящие по Украине ракеты", — подчеркнул генерал.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США может обсудить с американской администрацией идею так называемого "воздушного перемирия", предусматривающую взаимный отказ сторон от ударов с воздуха. Такой сценарий, по информации западных СМИ, уже обсуждался на предварительных консультациях между Киевом и Вашингтоном.