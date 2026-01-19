Скандал з примусовою мобілізацією в Одесі: як відреагували цивільні та військові шокує

"Методи жорсткі, але необхідні"



Реакція українців на примусову мобілізацію

Один із коментарів залишив військовослужбовець із позивним "Фіолетовий", який добровільно мобілізувався з початку повномасштабної війни. Він публічно підтримав дії ТЦК, заявивши, що в умовах зниження кількості добровольців жорсткі методи мобілізації є неминучими.

За його словами, якщо чоловіки не йдуть до війська самостійно, держава змушена застосовувати силові механізми. Він вважає нормальним витягування людей з автомобілів та пошкодження майна в процесі мобілізації, наголошуючи, що без таких дій частина чоловіків узагалі не усвідомить серйозності ситуації.

Фактично, зазначає військовий, йдеться про вибір між непопулярними рішеннями в тилу та нестачею особового складу на фронті.

"Такі дії руйнують довіру і країну зсередини"

Кардинально іншу позицію висловив цивільний мешканець Запоріжжя Петро, який наразі не мобілізований. У своєму коментарі він різко розкритикував дії ТЦК, заявивши, що подібні сцени викликають у нього не страх перед війною, а агресію до самих працівників центрів комплектування.

Серед ключових претензій — подвійні стандарти, корупційні інциденти та відсутність справедливих правил. За його словами, у суспільстві сформувалося відчуття, що одні мають право "думати про власну безпеку", тоді як інших силоміць змушують ризикувати життям.

Він також пов’язує нинішню кризу мобілізації з глибшими проблемами — недовірою до влади, системними помилками в управлінні, хаотичними рішеннями на початку війни та масовим виїздом людей за кордон у 2022–2023 роках.

Водночас чоловік визнає, що ситуація складна і простих рішень не існує, віддаючи шану тим, хто ухвалює важкі рішення в умовах війни. Окремо він наголошує: не всі психологічно здатні воювати, і примусове залучення таких людей може призвести лише до більших втрат — як людських, так і територіальних.

"Проблема не в ТЦК, а в пасивності суспільства"

Ще одну позицію озвучив військовий з позивним "Хаус", який також добровільно мобілізувався з початку повномасштабного вторгнення. Він заявив, що не засуджує дії ТЦК, натомість критикує бездіяльність цивільного суспільства.

На його думку, нинішні методи мобілізації — це прямий наслідок багаторічного ігнорування проблем, небажання брати відповідальність і "закривання очей" на війну як у перші роки, так і зараз.

Поляризація, яка не зникає

Таким чином, історія з Одеси вкотре оголила глибокий розкол у суспільстві щодо методів мобілізації. Частина військових вважає жорсткі дії вимушеним кроком задля виживання країни, інші — сигналом системної кризи, яка лише поглиблює недовіру та демотивує людей.

Обговорення триває, а питання балансу між безпекою держави, правами людини та ефективністю мобілізації залишається відкритим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальних мережах активно поширюється відео та повідомлення про інцидент, який стався 19 січня 2026 року в Одесі на вулиці Софіївській за участі військовослужбовців територіального центру комплектування та представників Національної поліції.