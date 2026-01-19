Скандал с принудительной мобилизацией в Одессе: как отреагировали гражданские и военные шокирует

"Методы жесткие, но необходимые"



Реакция украинцев на принудительную мобилизацию

Один из комментариев оставил военнослужащий с позывным "Фиолетовый", добровольно мобилизовавшийся с начала полномасштабной войны. Он публично поддержал действия ТЦК, заявив, что в условиях снижения количества добровольцев жесткие методы мобилизации неизбежны.

По его словам, если мужчины не идут в армию самостоятельно, государство вынуждено применять силовые механизмы. Он считает нормальным извлечение людей из автомобилей и повреждение имущества в процессе мобилизации, отмечая, что без таких действий часть мужчин вообще не осознает серьезность ситуации.

Фактически, говорит военный, речь идет о выборе между непопулярными решениями в тылу и нехваткой личного состава на фронте.

"Такие действия разрушают доверие и страну изнутри"

Кардинально другую позицию высказал гражданский житель Запорожья Петр, пока не мобилизованный. В своем комментарии он подверг резкой критике действия ТЦК, заявив, что подобные сцены вызывают у него не страх перед войной, а агрессию к самим работникам центров комплектования.

Среди ключевых претензий двойные стандарты, коррупционные инциденты и отсутствие справедливых правил. По его словам, в обществе сформировалось ощущение, что одни имеют право "думать о собственной безопасности", в то время как других силой заставляют рисковать жизнью.

Он также связывает нынешний кризис мобилизации с более глубокими проблемами — недоверием к власти, системными ошибками в управлении, хаотическими решениями в начале войны и массовым выездом людей за границу в 2022–2023 годах.

В то же время мужчина признает, что ситуация сложная и простых решений не существует, отдавая уважение тем, кто принимает трудные решения в условиях войны. Отдельно он отмечает: не все психологически способны воевать, и принудительное привлечение таких людей может привести только к большим потерям — как человеческим, так и территориальным.

"Проблема не в ТЦК, а в пассивности общества"

Еще одну позицию озвучил военный с позывным "Хаусом", который также добровольно мобилизовался с начала полномасштабного вторжения. Он заявил, что не осуждает действия ТЦК, а критикует бездействие гражданского общества.

По его мнению, нынешние методы мобилизации — это прямое следствие многолетнего игнорирования проблем, нежелание брать ответственность и закрывание глаз на войну как в первые годы, так и сейчас.

Поляризация, которая не исчезает

Таким образом, история из Одессы в очередной раз обнажила глубокий раскол в обществе методов мобилизации. Часть военных считает жесткие действия вынужденным шагом для выживания страны, другие — сигналом системного кризиса, который лишь усугубляет недоверие и демотивирует людей.

Обсуждение продолжается, а вопрос баланса между безопасностью государства, правами человека и эффективностью мобилизации остается открытым.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях активно распространяется видео и сообщение об инциденте, произошедшем 19 января 2026 года в Одессе на улице Софиевской при участии военнослужащих территориального центра комплектования и представителей Национальной полиции.