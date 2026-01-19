Скандал навколо примусової мобілізації в Одесі: у ТЦК прокоментували інцидент

У соціальних мережах активно поширюється відео та повідомлення про інцидент, який стався 19 січня 2026 року в Одесі на вулиці Софіївській за участі військовослужбовців територіального центру комплектування та представників Національної поліції.

ТЦК про примусову мобілізацію в Одесі

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що в цей день група оповіщення одного з районних ТЦК діяла за викликом поліції. За інформацією правоохоронців, чоловік, з яким стався конфлікт, перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Як зазначають у ТЦК, всі дії відбувалися у присутності працівників Національної поліції. Під час перевірки громадянину запропонували надати військово-облікові документи та прослідувати для складання адміністративного протоколу й уточнення даних. Водночас чоловік, за офіційною версією, відмовився виконувати законні вимоги та почав чинити спротив.

У ТЦК стверджують, що фізичний вплив застосовувався виключно для припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. Інформацію про викрадення людини або її доставлення "в невідомому напрямку" там назвали такою, що не відповідає дійсності.

Разом із тим у відомстві зазначили, що інформація про можливе умисне побиття, пошкодження автомобіля або перевищення повноважень потребує окремої перевірки. У зв’язку з цим керівництво Одеського обласного ТЦК ініціювало службову перевірку.

Під час перевірки буде надано правову оцінку діям усіх учасників інциденту з урахуванням відеоматеріалів і документів, складених поліцією. У разі встановлення порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

В Одеському ТЦК наголосили, що не толерують перевищення повноважень і закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію до завершення з’ясування всіх обставин події.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у соціальних мережах активно поширюється відео з Одеси, на якому зафіксовано жорсткий епізод примусової мобілізації. На кадрах видно, як працівники територіального центру комплектування силоміць витягують чоловіка з автомобіля. Під час інциденту хлопець чинив опір, намагався вирватися та, за попередніми даними, навіть пошкодив власне авто.