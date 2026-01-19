Скандал вокруг принудительной мобилизации в Одессе: в ТЦК прокомментировали инцидент

В социальных сетях активно распространяется видео и сообщение об инциденте, произошедшем 19 января 2026 года в Одессе по улице Софиевской с участием военнослужащих территориального центра комплектования и представителей Национальной полиции.

ТЦК про принудительную мобилизацию в Одессе

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что в этот день группа оповещения одного из районных ТЦК действовала по вызову полиции. По информации правоохранителей, мужчина, с которым произошел конфликт, находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.

Как отмечают в ТЦК, все действия производились в присутствии работников Национальной полиции. В ходе проверки гражданину предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для составления административного протокола и уточнения данных. В то же время мужчина, по официальной версии, отказался выполнять законные требования и начал сопротивляться.

В ТЦК утверждают, что физическое влияние применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информацию о похищении человека или его доставке "в неизвестном направлении" там назвали не соответствующей действительности.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что информация о возможном умышленном избиении, повреждении автомобиля или превышении полномочий требует отдельной проверки. В этой связи руководство Одесского областного ТЦК инициировало служебную проверку.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента с учетом видеоматериалов и документов, составленных полицией. В случае установления нарушений виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В Одесском ТЦК подчеркнули, что не терпят превышения полномочий и призвали граждан не распространять непроверенную информацию до завершения выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в социальных сетях активно распространяется видео из Одессы, на котором зафиксирован жесткий эпизод принудительной мобилизации. На кадрах видно, как работники территориального центра комплектования силой вытаскивают мужчину из автомобиля. Во время инцидента парень сопротивлялся, пытался вырваться и, по предварительным данным, даже повредил собственное авто.