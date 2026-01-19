Скандал вокруг принудительной мобилизации в Одессе: в ТЦК прокомментировали инцидент

Рубрики
Ткачова Марія
В социальных сетях активно распространяется видео и сообщение об инциденте, произошедшем 19 января 2026 года в Одессе по улице Софиевской с участием военнослужащих территориального центра комплектования и представителей Национальной полиции.
ТЦК про принудительную мобилизацию в Одессе
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что в этот день группа оповещения одного из районных ТЦК действовала по вызову полиции. По информации правоохранителей, мужчина, с которым произошел конфликт, находился в розыске из-за нарушения правил военного учета.
Как отмечают в ТЦК, все действия производились в присутствии работников Национальной полиции. В ходе проверки гражданину предложили предоставить военно-учетные документы и проследовать для составления административного протокола и уточнения данных. В то же время мужчина, по официальной версии, отказался выполнять законные требования и начал сопротивляться.
В ТЦК утверждают, что физическое влияние применялось исключительно для прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информацию о похищении человека или его доставке "в неизвестном направлении" там назвали не соответствующей действительности.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что информация о возможном умышленном избиении, повреждении автомобиля или превышении полномочий требует отдельной проверки. В этой связи руководство Одесского областного ТЦК инициировало служебную проверку.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента с учетом видеоматериалов и документов, составленных полицией. В случае установления нарушений виновные будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В Одесском ТЦК подчеркнули, что не терпят превышения полномочий и призвали граждан не распространять непроверенную информацию до завершения выяснения всех обстоятельств происшествия.