Примусова мобілізація в Одесі, чоловіку зламали машину: що потребує Гончаренко

У соціальних мережах активно поширюється відео з Одеси, на якому зафіксовано жорсткий епізод примусової мобілізації. На кадрах видно, як працівники територіального центру комплектування силоміць витягують чоловіка з автомобіля. Під час інциденту хлопець чинив опір, намагався вирватися та, за попередніми даними, навіть пошкодив власне авто.

Гончаренко прокоментував примусову мобілізацію

Відео викликало широкий суспільний резонанс і нову хвилю обговорень щодо методів мобілізації в Україні. На ситуацію публічно відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, в Одесі працівники ТЦК фактично виламали двері автомобіля та силою витягли чоловіка. Політик звернувся з прямим запитанням до президента України як верховного головнокомандувача, поставивши під сумнів ефективність такої мобілізації.

Гончаренко наголосив, що в нього виникає логічне питання: який шанс того, що люди, мобілізовані подібним чином, не підуть у СЗЧ вже наступного дня. На його думку, примус і насильство не створюють мотивації до служби та не сприяють формуванню ефективного війська.

Нардеп зазначив, що навіть на Банковій уже визнають наявність серйозних проблем у системі мобілізації, однак реальних кроків для їх вирішення досі не зроблено. Водночас він запропонував перелік першочергових змін, які, на його переконання, необхідно запровадити негайно.

Серед таких кроків — запровадження чітких термінів служби, підвищення грошового забезпечення для всіх військових до 50 тисяч гривень, покарання працівників ТЦК, причетних до випадків насильства та так званої "бусифікації", а також ліквідація ТЦК з переходом на рекрутингову модель мобілізації.

Гончаренко попередив, що збереження нинішнього підходу призведе до втрати довіри громадян до держави та мобілізаційних процесів. За його словами, в результаті країна може отримати надзвичайно дороге й неефективне військо, що створює прямі ризики для обороноздатності України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що л ише 5-6% "бусифікованих" людей можна перетворити на боєздатних солдатів, розповів народний депутат Георгій Мазурашу.