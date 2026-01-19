logo

Скандалы Принудительная мобилизация в Одессе, мужчине сломали машину: что требует Гончаренко
Принудительная мобилизация в Одессе, мужчине сломали машину: что требует Гончаренко

В сети распространяется видео из Одессы, где работники ТЦК силой вытащили мужчину из авто, что вызвало резкую реакцию нардепа Алексея Гончаренко

19 января 2026, 20:32
Автор:
Ткачова Марія

В социальных сетях активно распространяется видео из Одессы, на котором зафиксирован жесткий эпизод принудительной мобилизации. На кадрах видно, как работники территориального центра комплектования силой вытаскивают мужчину из автомобиля. Во время инцидента парень сопротивлялся, пытался вырваться и, по предварительным данным, даже повредил собственное авто.

Принудительная мобилизация в Одессе, мужчине сломали машину: что требует Гончаренко

Гончаренко прокомментировал принудительную мобилизацию

Видео вызвало широкий общественный резонанс и новую волну обсуждений методов мобилизации в Украине. На ситуацию публично отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, в Одессе работники ТЦК фактически выломали дверь автомобиля и силой вытащили мужчину. Политик обратился с прямым вопросом к президенту Украины как верховному главнокомандующему, подвергнув сомнению эффективность такой мобилизации.

Гончаренко подчеркнул, что у него возникает логический вопрос: какой шанс того, что люди, мобилизованные подобным образом, не пойдут в СЗЧ уже на следующий день. По его мнению, принуждение и насилие не создают мотивации к службе и не способствуют формированию эффективной армии.

Нардеп отметил, что даже на Банковой уже признают наличие серьезных проблем в системе мобилизации, однако реальные шаги для их решения до сих пор не сделаны. В то же время, он предложил перечень первоочередных изменений, которые, по его убеждению, необходимо ввести немедленно.

Среди таких шагов — введение четких сроков службы, повышение денежного довольствия для всех военных до 50 тысяч гривен, наказание работников ТЦК, причастных к случаям насилия и так называемой "бусификации", а также ликвидация ТЦК с переходом на рекрутинговую модель мобилизации.

Гончаренко предупредил, что сохранение нынешнего подхода приведет к потере доверия граждан к государству и мобилизационным процессам. По его словам, в результате страна может получить чрезвычайно дорогое и неэффективное войско, создающее прямые риски для обороноспособности Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52257
